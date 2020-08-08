



Крупная авария произошла на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в пятницу в 22:25 на 882 км автодороги столкнулись автомобиль «Хонда CR-V» и «Субару Форестер», восемь человек пострадали.

По предварительным данным, 53-летний житель Московской области, который направлялся из Москвы в Волгоград на автомобиле «Хонда CR-V», не убедился в безопасности маневра «обгон», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Субару Форестер».

В результате ДТП в больницу с травмами доставлены оба водителя и 6 их пассажиров, среди которых четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет.



