Происшествия

Пошел на обгон: восемь человек пострадали в ДТП на трассе Волгоград-Москва

Происшествия 08.08.2020 09:47
0
08.08.2020 09:47


Крупная авария произошла на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в пятницу в 22:25 на 882 км автодороги столкнулись автомобиль «Хонда CR-V» и «Субару Форестер», восемь человек пострадали.
По предварительным данным, 53-летний житель Московской области, который направлялся из Москвы в Волгоград на автомобиле «Хонда CR-V», не убедился в безопасности маневра «обгон», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Субару Форестер».
В результате ДТП в больницу с травмами доставлены оба водителя и 6 их пассажиров, среди которых четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет.  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Происшествия
07.08.2020 12:30
Происшествия 07.08.2020 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2020 09:13
Происшествия 07.08.2020 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2020 11:22
Происшествия 06.08.2020 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2020 09:59
Происшествия 06.08.2020 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2020 15:15
Происшествия 05.08.2020 15:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2020 13:30
Происшествия 05.08.2020 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2020 11:01
Происшествия 05.08.2020 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2020 10:47
Происшествия 05.08.2020 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2020 10:25
Происшествия 05.08.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2020 09:53
Происшествия 05.08.2020 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2020 10:39
Происшествия 04.08.2020 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2020 09:40
Происшествия 04.08.2020 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2020 17:13
Происшествия 03.08.2020 17:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2020 16:38
Происшествия 03.08.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2020 11:05
Происшествия 03.08.2020 11:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:56
Уже 70 человек скончались в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
11:45
Византийские росписи внутри и Wi-Fi снаружи: в главном храме Волгограда кипит работаСмотреть фотографии
10:30
Разорившийся волгоградец придумал преступление, чтобы не платить по долгамСмотреть фотографии
10:09
«При нем возводились заводы и росли города»: в Волгограде вспоминают выдающегося строителяСмотреть фотографии
09:47
Пошел на обгон: восемь человек пострадали в ДТП на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
09:15
На нижней террасе набережной Волгограда проложат 20 километров труб для полива деревьевСмотреть фотографии
09:08
Участники городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиады "Школа и семья - мама, папа, я!" получают призы и подаркиСмотреть фотографии
08:31
Транспортная прокуратура потребовала убрать плавучие дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде снесли конюшни "Соснового бора"Смотреть фотографии
20:13
Ко Дню строителя Сбербанк провел онлайн-викторинуСмотреть фотографии
19:21
«Рисковали кадетами»: руководство волгоградского клуба зарабатывало на продаже прыжков на трухлявых парашютахСмотреть фотографии
17:16
Банк «Открытие» предложил предпринимателям виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»Смотреть фотографии
17:14
В Волгограде расширяют участок проспекта Жукова для борьбы с пробкамиСмотреть фотографии
16:49
Губернатор Волгоградской области оставил 65-летних работающих домаСмотреть фотографии
16:15
ПСБ продолжает программу льготного кредитования по ставке 2%Смотреть фотографии
16:06
В Волгоградской области растет «армия» самозанятыхСмотреть фотографии
15:48
Компания «Виво маркет» набирает сотрудников для работы на школьных пищеблокахСмотреть фотографии
15:05
Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом два брата-беспредельщика ограбили и едва не убили бабушкуСмотреть фотографии
14:15
Волгоградский «Ротор» нашел спонсораСмотреть фотографии
13:59
Компания «Сады Придонья» профинансирует обучение выпускника сельской школыСмотреть фотографии
13:51
Похоронили с почестями: в Волгограде простились с бывшим начальником городского УВДСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области подросток распорол сверстнику животСмотреть фотографии
12:46
«Стройка – это жизнь»: волгоградские строители возводят будущее любимого городаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде полиция решила не наказывать журналиста за явку на митингСмотреть фотографии
12:30
Юноша погиб, девушка ранена: пьяный водитель сбил двоих пешеходов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
ВОЛМА поздравляет с Днем Строителя!Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде кандидатам в депутаты несладко живется без мандатаСмотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области от нового вируса умер еще один человекСмотреть фотографии
11:15
На севере Волгограда снесут полсотни гаражейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 