



Миллионы работников строительной отрасли 9 августа отметят профессиональный праздник. В строительном комплексе Волгоградской области заняты порядка 25 тысяч человек, потребность в работниках рабочих профессий по-прежнему остается высокой, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения комитета по труду и занятости населения Волгоградской области.

При этом труд строителей неплохо оплачивается и представители этой профессии могут достойно содержать свои семьи. Так, по данным аналитиков hh.ru, за последние три месяца средняя предлагаемая в Волгограде заработная плата прораба составила 50 000 рублей, бетонщика – 65 000 рублей, разнорабочего – 25 000 рублей, плиточника – 60 000 рублей, инженера по эксплуатации – 40 000 рублей, сварщика – 48 000 рублей.

В регионе работы строителям хватает, ведь многие волгоградцы мечтают о собственной квартире. Волгоградская область занимает третье место в ЮФО после Краснодарского края и Ростовской области по количеству квадратных метров площади построенных жилых домов за период январь-июнь 2020 г.

РИА Новости ). Хотя по количеству комнат на душу населения Россия – в конце списка. Интересен тот факт, что Россия лидирует среди европейских стран по количеству построенных квартир за прошедшие три года (данные). Хотя по количеству комнат на душу населения Россия – в конце списка.

Эксперты уверены, что «скорее всего, в среднесрочной перспективе в России спрос будет на новые квартиры с большими метражами и количеством комнат». Самоизоляция из-за пандемии сделала такой запрос более актуальным.

«Что кардинально отличает этот год от многих предыдущих – это высокий спрос на недвижимость в летний период. Но это лето особенное по многим причинам. Во-первых, многие волгоградцы остались «без моря» и предпочли решить квартирный вопрос. Во-вторых, многие покупают квартиры с инвестиционной точки зрения – как вложение капитала, на будущее, детям. И, конечно, огромную роль сыграла ипотека с господдержкой с пониженными ставками, каких не было никогда!», — отмечает маркетолог Группы компании «Волгострой».





Вот уже 10 лет Группа компаний «Волгострой» строит Волгоград. Это один из крупнейших региональных застройщиков, надежность, которого проверена временем – все дома сдаются в срок.

Так, точно по графику в последние месяцы были сданы три дома в ЖК «Бейкер стрит» и один в ЖК Grand Avenue.

Более того, именно этой весной компания вывела на рынок новый комплекс – жилой квартал «Лапшин Loft» в Кировском районе Волгограда. Это будет уютный комплекс из двух 6-этажных домов, с закрытой территорией, индивидуальным отоплением, авторской архитектурой и березовой рощей на территории, которая не пострадает при строительстве.

В компании с оптимизмом смотрят вперед – строят планы и реализуют настоящие проекты: «В ближайшем будущем начнется строительство еще двух комплексов – в Советском районе (Тулака) и Дзержинском. Также ведутся работы на стройке третьего дома ЖК «Арбат», строятся новые дома в ЖК «Бейкер стрит» и «Grand Avenue».

Мы верим, что пока работают стройки – город будет расти, развиваться, становиться краше и комфортнее. Из красивого города и уезжать никуда не хочется. Поэтому, будет стройка – будет и жизнь, и завтрашний день у нашего города. И все сотрудники ГК «Волгострой» работают именно для этого. С Днем строителя!».