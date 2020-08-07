Экономика

«Стройка – это жизнь»: волгоградские строители возводят будущее любимого города

Экономика 07.08.2020 12:46
0
07.08.2020 12:46


Миллионы работников строительной отрасли 9 августа отметят профессиональный праздник. В строительном комплексе Волгоградской области заняты порядка 25 тысяч человек, потребность в работниках рабочих профессий по-прежнему остается высокой, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения комитета по труду и занятости населения Волгоградской области.
При этом труд строителей неплохо оплачивается и представители этой профессии могут достойно содержать свои семьи. Так, по данным аналитиков hh.ru, за последние три месяца средняя предлагаемая в Волгограде заработная плата прораба составила 50 000 рублей, бетонщика – 65 000 рублей, разнорабочего – 25 000 рублей, плиточника – 60 000 рублей, инженера по эксплуатации – 40 000 рублей, сварщика – 48 000 рублей.
В регионе работы строителям хватает, ведь многие волгоградцы мечтают о собственной квартире. Волгоградская область занимает третье место в ЮФО после Краснодарского края и Ростовской области по количеству квадратных метров площади построенных жилых домов за период январь-июнь 2020 г.
Интересен тот факт, что Россия лидирует среди европейских стран по количеству построенных квартир за прошедшие три года (данные РИА Новости). Хотя по количеству комнат на душу населения Россия – в конце списка.
Эксперты уверены, что «скорее всего, в среднесрочной перспективе в России спрос будет на новые квартиры с большими метражами и количеством комнат». Самоизоляция из-за пандемии сделала такой запрос более актуальным.
«Что кардинально отличает этот год от многих предыдущих – это высокий спрос на недвижимость в летний период. Но это лето особенное по многим причинам. Во-первых, многие волгоградцы остались «без моря» и предпочли решить квартирный вопрос. Во-вторых, многие покупают квартиры с инвестиционной точки зрения – как вложение капитала, на будущее, детям. И, конечно, огромную роль сыграла ипотека с господдержкой с пониженными ставками, каких не было никогда!», — отмечает маркетолог Группы компании «Волгострой».

Вот уже 10 лет Группа компаний «Волгострой» строит Волгоград. Это один из крупнейших региональных застройщиков, надежность, которого проверена временем – все дома сдаются в срок.
Так, точно по графику в последние месяцы были сданы три дома в ЖК «Бейкер стрит» и один в ЖК Grand Avenue.
Более того, именно этой весной компания вывела на рынок новый комплекс – жилой квартал «Лапшин Loft» в Кировском районе Волгограда. Это будет уютный комплекс из двух 6-этажных домов, с закрытой территорией, индивидуальным отоплением, авторской архитектурой и березовой рощей на территории, которая не пострадает при строительстве.           
В компании с оптимизмом смотрят вперед – строят планы и реализуют настоящие проекты: «В ближайшем будущем начнется строительство еще двух комплексов – в Советском районе (Тулака) и Дзержинском. Также ведутся работы на стройке третьего дома ЖК «Арбат», строятся новые дома в ЖК «Бейкер стрит» и «Grand Avenue».
Мы верим, что пока работают стройки – город будет расти, развиваться, становиться краше и комфортнее. Из красивого города и уезжать никуда не хочется. Поэтому, будет стройка – будет и жизнь, и завтрашний день у нашего города. И все сотрудники ГК «Волгострой» работают именно для этого. С Днем строителя!».
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экономика
06.08.2020 19:57
Экономика 06.08.2020 19:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.08.2020 18:30
Экономика 06.08.2020 18:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.08.2020 14:09
Экономика 06.08.2020 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2020 17:56
Экономика 05.08.2020 17:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2020 17:46
Экономика 05.08.2020 17:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2020 14:57
Экономика 05.08.2020 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2020 14:23
Экономика 05.08.2020 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2020 20:47
Экономика 04.08.2020 20:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2020 16:44
Экономика 04.08.2020 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2020 14:58
Экономика 04.08.2020 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2020 19:22
Экономика 03.08.2020 19:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2020 18:49
Экономика 03.08.2020 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2020 14:47
Экономика 03.08.2020 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2020 11:12
Экономика 01.08.2020 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2020 09:40
Экономика 01.08.2020 09:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:51
Похоронили с почестями: в Волгограде простились с бывшим начальником городского УВДСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области подросток распорол сверстнику животСмотреть фотографии
12:46
«Стройка – это жизнь»: волгоградские строители возводят будущее любимого городаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде полиция передумала наказывать журналиста за явку на митингСмотреть фотографии
12:30
Юноша погиб, девушка ранена: пьяный водитель сбил двоих пешеходов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
ВОЛМА поздравляет с Днем Строителя!Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде кандидатам в депутаты несладко живется без мандатаСмотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области от нового вируса умер еще один человекСмотреть фотографии
11:15
На севере Волгограда снесут полсотни гаражейСмотреть фотографии
11:10
Экологический центр аналитического контроля АО «КАУСТИК» подтвердил свою техническую компетентностьСмотреть фотографии
10:08
Перчатки, маски и билет: на "Волгоград Арену" не пустят без средств защитыСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде снесли конюшни "Соснового бора"Смотреть фотографии
09:13
Лжеполицейский из Брянска выманивал деньги у пенсионеров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
«Надоело ругаться»: в волгоградских магазинах стали выдавать бесплатные маски покупателямСмотреть фотографии
19:57
Сбербанк и Росреестр Волгоградской области сокращают сроки регистрации сделок с недвижимостьюСмотреть фотографии
18:57
В Волжском из-за COVID-19 разобщаются семьиСмотреть фотографии
18:30
Клиенты банка «Открытие» стали чаще оформлять налоговые вычеты онлайнСмотреть фотографии
17:26
Это всё коронавирус: озвучена официальная причина смерти главврача поликлиники №3 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:48
Под Волгоградом над Лебяжьей поляной кружили вертолет и беспилотникСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Точное количество умерших от коронавируса в Волгоградской области определят экспертыСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде инсценировщик ДТП не смог избежать колонииСмотреть фотографии
14:51
«Город чистый, хороший»: волгоградский «Ротор» принял на работу бывшего футболиста «Спартака»Смотреть фотографии
14:42
В Волжском скандал со строительством детсада по нацпроекту может обернуться уголовным деломСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Без синдрома Кавасаки: коронавирус не проявляет агрессии к волгоградским детямСмотреть фотографии
14:13
«Мокрые бахилы и одна маска на целый день»: врачи жалуются на нехватку одноразовых СИЗ в волгоградских больницахСмотреть фотографии
14:09
Новая продукция ВгАЗа получила сертификат Российского морского регистра судоходстваСмотреть фотографии
12:18
«Убедительно прошу каждого»: волгоградский губернатор напомнил об ответственности за пожарыСмотреть фотографии
11:55
Конвейер смертей от коронавируса в Волгоградской области набирает оборотыСмотреть фотографии
11:22
Трехлетний малыш погиб во время сбора ягод в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
Это не Монако: волгоградскую чемпионку Исинбаеву огорчил отдых в СочиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 