Экономика 07.08.2020 12:46
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07.08.2020 12:46
Миллионы работников строительной отрасли 9 августа отметят профессиональный праздник. В строительном комплексе Волгоградской области заняты порядка 25 тысяч человек, потребность в работниках рабочих профессий по-прежнему остается высокой, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения комитета по труду и занятости населения Волгоградской области.
При этом труд строителей неплохо оплачивается и представители этой профессии могут достойно содержать свои семьи. Так, по данным аналитиков hh.ru, за последние три месяца средняя предлагаемая в Волгограде заработная плата прораба составила 50 000 рублей, бетонщика – 65 000 рублей, разнорабочего – 25 000 рублей, плиточника – 60 000 рублей, инженера по эксплуатации – 40 000 рублей, сварщика – 48 000 рублей.
В регионе работы строителям хватает, ведь многие волгоградцы мечтают о собственной квартире. Волгоградская область занимает третье место в ЮФО после Краснодарского края и Ростовской области по количеству квадратных метров площади построенных жилых домов за период январь-июнь 2020 г.
Интересен тот факт, что Россия лидирует среди европейских стран по количеству построенных квартир за прошедшие три года (данные РИА Новости). Хотя по количеству комнат на душу населения Россия – в конце списка.
Эксперты уверены, что «скорее всего, в среднесрочной перспективе в России спрос будет на новые квартиры с большими метражами и количеством комнат». Самоизоляция из-за пандемии сделала такой запрос более актуальным.
«Что кардинально отличает этот год от многих предыдущих – это высокий спрос на недвижимость в летний период. Но это лето особенное по многим причинам. Во-первых, многие волгоградцы остались «без моря» и предпочли решить квартирный вопрос. Во-вторых, многие покупают квартиры с инвестиционной точки зрения – как вложение капитала, на будущее, детям. И, конечно, огромную роль сыграла ипотека с господдержкой с пониженными ставками, каких не было никогда!», — отмечает маркетолог Группы компании «Волгострой».
Вот уже 10 лет Группа компаний «Волгострой» строит Волгоград. Это один из крупнейших региональных застройщиков, надежность, которого проверена временем – все дома сдаются в срок.
Так, точно по графику в последние месяцы были сданы три дома в ЖК «Бейкер стрит» и один в ЖК Grand Avenue.
Более того, именно этой весной компания вывела на рынок новый комплекс – жилой квартал «Лапшин Loft» в Кировском районе Волгограда. Это будет уютный комплекс из двух 6-этажных домов, с закрытой территорией, индивидуальным отоплением, авторской архитектурой и березовой рощей на территории, которая не пострадает при строительстве.
В компании с оптимизмом смотрят вперед – строят планы и реализуют настоящие проекты: «В ближайшем будущем начнется строительство еще двух комплексов – в Советском районе (Тулака) и Дзержинском. Также ведутся работы на стройке третьего дома ЖК «Арбат», строятся новые дома в ЖК «Бейкер стрит» и «Grand Avenue».
Мы верим, что пока работают стройки – город будет расти, развиваться, становиться краше и комфортнее. Из красивого города и уезжать никуда не хочется. Поэтому, будет стройка – будет и жизнь, и завтрашний день у нашего города. И все сотрудники ГК «Волгострой» работают именно для этого. С Днем строителя!».
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