



В Волгограде снесли конюшни «Соснового бора», которые пытались защитить горожане. Как рассказал ИА «Высота 102» один из активистов, Борис Пылин, власти так и не отступились от своего намерения уничтожить конюшни. Владельцы комплекса вынуждены были это сделать согласно решению суда и заключению мирового соглашения с чиновниками, которые отказались принять конюшни в качестве благотворительного дара.





«Нет слов и сердце обливается кровью, когда видишь эти руины. Но, к сожалению, это происходит сейчас и в нашем городе. Разрушить – это не построить. С первым у нас всегда выходит гораздо легче, чем со вторым», - поделился Борис Пылин.





Напомним, в начале лета волгоградцы пытались помешать сносу конюшен «Соснового бора» и дежурили здесь сутками, преграждая путь строительной технике. Впоследствии Борис Пылин был оштрафован на 500 рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Решение о сносе было принято судом после того, как глава администрации Дзержинского района Сергей Таций спустя много лет после строительства комплекса «Сосновый бор» обнаружил, что данные постройки являются самовольными.



