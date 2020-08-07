Общество

В Волгограде снесли конюшни "Соснового бора"

Общество 07.08.2020 09:55
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07.08.2020 09:55


В Волгограде снесли конюшни «Соснового бора», которые пытались защитить горожане. Как рассказал ИА «Высота 102» один из активистов, Борис Пылин, власти так и не отступились от своего намерения уничтожить конюшни. Владельцы комплекса вынуждены были это сделать согласно решению суда и заключению мирового соглашения с чиновниками, которые отказались принять конюшни в качестве благотворительного дара. 


«Нет слов и сердце обливается кровью, когда видишь эти руины. Но, к сожалению, это происходит сейчас и в нашем городе. Разрушить – это не построить. С первым у нас всегда выходит гораздо легче, чем со вторым», - поделился Борис Пылин.


Напомним, в начале лета волгоградцы пытались помешать сносу конюшен «Соснового бора» и дежурили здесь сутками, преграждая путь строительной технике. Впоследствии Борис Пылин был оштрафован на 500 рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Решение о сносе было принято судом после того, как глава администрации Дзержинского района Сергей Таций спустя много лет после строительства комплекса «Сосновый бор» обнаружил, что данные постройки являются самовольными.


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