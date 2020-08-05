Экономика 05.08.2020 17:56
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05.08.2020 17:56
Новые данные о финансовых результатах деятельности организаций Волгоградской области опубликовал Волгоградстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, статистики изучили один из самых сложных периодов в жизни региона – апрель и май 2020 года, когда работа многих организаций была приостановлена в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса. В результате 38,6% организаций получили убыток в сумме 4,3 миллиарда рублей. Однако более 61% организаций сработали с прибылью, размер которой составил 43,5 миллиарда рублей.
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