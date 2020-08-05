



С января по июнь около 80% новых абонентов подключили домашний интернет, телевидение и мобильную связь одним пакетом. Количество пользователей конвергентного предложения за год выросло в 2,6 раза, причем наиболее активный рост зафиксирован за последние три месяца, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Покупать сразу несколько услуг в едином пакете выгоднее. Все больше волгоградцев это «распробовало».При подключении или переходе на тарифное предложение «Весь МТС» первый месяц можно пользоваться домашним интернетом, ТВ и мобильной связью бесплатно. А потом – еще будет скидка 40% на связь для родных и близких. Экономить, согласитесь, всегда приятно», – рассказывает директор Волгоградского филиала компании МТС Наталья Сахарова.

Примечательно, что в этом случае счет за услуги связи будет единым и привязанным к номеру мобильного телефона. Что касается самого пакета, то в него входит домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, 151 телевизионных канала, безлимитный мобильный интернет и пакеты из 1500 голосовых минут и 100 SMS. Абонентская плата за пакет – 590 рублей в месяц.

тут . Подробнее о предложении можно почитать



