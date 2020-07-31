Экология

«Красный Октябрь» в Волгограде ядовито надымил на миллионы долгов в бюджет

Экология 31.07.2020 21:12
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31.07.2020 21:12


В связи с поступающими жалобами на беспокоящий многих горожан красный дым АО «ВМК «Красный Октябрь», природоохранная прокуратура проводит проверку предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, по результатам отбора проб атмосферного воздуха и промышленных выбросов, усматривается необходимость направить материалы в суд, для принятия решения о приостановлении деятельности ЭСПЦ-2 , который работает без разрешения на выброс и отсутствия надлежащей очистки газов и пыли.
«Решением проблемы выбросов является строительство и пуск в эксплуатацию системы сухой газоочистки», - пояснили в Росприроднадзоре. Однако, решение Краснооктябрьского районного суда об обязании АО «ВМК «Красный Октябрь» выполнить техническое перевооружение ЭСПЦ-2,  в связи с длящимися процедурами банкротств на предприятии, до настоящего времени не исполнено.
Вместе с тем, в октябре 2019 года были выявлены факты осуществления АО «ВМК «Красный Октябрь» производственной деятельности в отсутствие специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, а также невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. Юридическое и должностное лица АО «ВМК «Красный Октябрь» привлечены к административной ответственности по ст. 8.1, ч. 7 ст. 8.2, ст. 8.5, ч. 1 ст. 8.21, ст. 8.41 КоАП РФ, в адрес юридического лица АО «ВМК «Красный Октябрь» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований и внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. Общая сумма штрафных санкций составила более 400 тыс. руб.
Информация о результатах проведенной проверки направлена в ноябре 2019 года в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру и УФСБ России по Волгоградской области.
Более того, в результате сверки расчетов выявлены данные о том, что АО «ВМК «Красный Октябрь» не внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду за период 2016 - 2018 гг. в размере более 30 млн.руб., и пени в размере более 4 млн.руб.
«АО «ВМК «Красный Октябрь» было предложено произвести оплату в добровольном порядке, в связи с чем, Межрегиональным управлением Росприроднадзора в адрес предприятия направлено требование о  доначислении и довнесении в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду, и необходимости погашения задолженности в добровольном порядке в соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ.
Данное требование предприятием оставлено без внимания, что послужило основанием для предъявления искового заявления в Арбитражный суд Волгоградской области. В настоящее время дело находится в производстве суда, рассказали в Росприроднадзоре.
Также, в мае 2020 года по факту непредставления в установленные сроки декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, к административной ответственности по ст. 8.5 КоАП РФ привлечено юридическое лицо АО «ВМК «Красный Октябрь» в виде штрафа в размере 20 тыс. руб., внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
На основании подготовленного Межрегиональным управлением Росприроднадзора заключения, прокуратурой возбуждены 8 материалов об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, ст. 8.1 КоАП РФ, ст. 8.41 КоАП РФ в отношении юридического и должностного лиц  АО «ВМК «Красный Октябрь».
В настоящее время в отношении юридического и должностного лиц организации вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму более 200 тыс. руб.

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