В Волгограде расследуют наглую аферу с земельным участком

Расследования 30.07.2020 16:46
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30.07.2020 16:46
44-летний житель Волгограда подозревается в крупном мошенничестве с земельным участком, расположенном в поселке Горная Поляна, сообщает ИА «Высота 102». Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Советского района. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела, зная о наличии в аренде у знакомого индивидуального предпринимателя земли сельскохозяйственного назначения площадью 120 га, решил подзаработать.
«С целью получения денежных средств от населения подозреваемый арендовал офис и распространил в интернете информацию о продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В дальнейшем мужчина от имени ИП заключал предварительные договоры аренды якобы выделенных земельных участков.
В период с апреля 2016 года по февраль 2019 года подозреваемому удалось получить таким способом от 7 потерпевших 3,5 миллиона рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, не исполнив обязательств.
Впоследствии договор аренды земельного участка с индивидуальным предпринимателем был расторгнут», - результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.
Расследование уголовного дела проводится УМВД России по Волгограду.
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