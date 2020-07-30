В Волгограде расследуют наглую аферу с земельным участком





44-летний житель Волгограда подозревается в крупном мошенничестве с земельным участком, расположенном в поселке Горная Поляна, сообщает ИА «Высота 102». Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Советского района. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела, зная о наличии в аренде у знакомого индивидуального предпринимателя земли сельскохозяйственного назначения площадью 120 га, решил подзаработать.





«С целью получения денежных средств от населения подозреваемый арендовал офис и распространил в интернете информацию о продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В дальнейшем мужчина от имени ИП заключал предварительные договоры аренды якобы выделенных земельных участков.

В период с апреля 2016 года по февраль 2019 года подозреваемому удалось получить таким способом от 7 потерпевших 3,5 миллиона рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, не исполнив обязательств.

Впоследствии договор аренды земельного участка с индивидуальным предпринимателем был расторгнут», - результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.





Расследование уголовного дела проводится УМВД России по Волгограду.











