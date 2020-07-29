Экономика

«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ - ВОЛГОГРАД» просит вовремя оплачивать квитанции за вывоз ТКО

Экономика 29.07.2020 12:35 Новости компаний
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29.07.2020 12:35 Новости компаний


В нынешних условиях платёжная дисциплина потребителей имеет особое значение. Сегодня, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Управление отходами - Волгоград», компания вынуждена подготовить в суд 11 391 исковых заявлений. Хроническими должниками предприятия по-прежнему остаются физические лица, более 9162 исполнительных документов подготовлено для взыскания долга за предоставленную услугу по обращению с ТКО. Значительные долги накопили и юридические лица, которые не считают расчеты за эту коммунальную услугу обязательной. Как отметили в компании, взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью погашения суммы долга, но также оплатой госпошлины и судебных расходов. 
 «Плата за коммунальные услуги – это обязанность потребителя, которая установлена законом. По всем неплательщикам претензионно-исковая работа будет продолжена вплоть до полного погашения задолженности, – уточнила заместитель начальника департамента сбытовой деятельности Ольга Андрианова. – Не живите в долг, вносите оплату за коммунальные услуги вовремя!»  
Региональный оператор призывает потребителей при наличии задолженности по услуге «Обращение с ТКО» погасить ее в кратчайшие сроки или заключить соглашение о рассрочке погашения долга без дополнительных затрат. Для урегулирования проблемы в досудебном порядке потребителям необходимо обратиться к специалистам департамента сбытовой деятельности ООО «Управление отходами - Волгоград».
Справка: Все обращения принимаются на электронную почту info@uo34.ru, по телефонам 8 (8442) 23-23-23 и 8-991-361-11-36. Личный прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая 40, здание Сбербанка (вход со стороны Блока Б). Приём физических лиц по вопросу рассрочки платежей осуществляется по адресу: Волгоград, ул. Донецкая 16 А. Оплатить коммунальную услугу «Обращение с ТКО» онлайн можно на официальном сайте uo34.ru.

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