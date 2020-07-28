Полмиллиона частных клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией в период пандемии





Всего в кризисный период с конца марта по середину июля 2020 года почти 500 тысяч клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией потребительских и ипотечных кредитов, а также задолженности по кредитным картам. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, основная причина обращений — снижение дохода в связи с коронавирусом и связанными с ним ограничениями.

Максим Дегтярев, вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с проблемными активами: «По объективным причинам часть наших клиентов оказались в последние месяцы в непростой жизненной ситуации. И наша основная задача — помочь таким клиентам с самого начала их финансовых затруднений. Всего за период пандемии к нам обратилось полмиллиона жителей России с заявками на реструктуризацию общей суммой около 460 млрд рублей. При этом самих заявок было почти 750 тысяч, это означает, что у ряда клиентов имеется несколько кредитов одновременно, например ипотечный и потребительский. В эти цифры входит как собственная программа Сбербанка, так и госпрограмма кредитных каникул, которая также высоко востребована у наших клиентов, и уровень одобрения по ней составляет 92%».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Мы поддерживаем наших клиентов как в рамках государственной программы, так и в рамках собственной программы кредитных каникул. Хочу напомнить, что клиентам, которые уже воспользовались кредитными каникулами в рамках госпрограммы, важно предоставить подтверждающие документы в банк в установленные сроки. Если же по каким-то причинам таких документов нет, Сбербанк может предложить перейти на программу банка».

В банке отмечают, что если обратившиеся за господдержкой заемщики не предоставят в установленный срок подтверждающие документы, то банки будут вынуждены отменить льготный период, и у таких клиентов возникнет просроченная задолженность.

Напомним, закон о кредитных каникулах № 106-ФЗ был принят Правительством РФ для поддержки граждан в период пандемии. С 3 апреля по 30 сентября 2020 года клиенты банков, чьи доходы снизились на 30 или более процентов по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году, могли получить отсрочку платежей по кредитам и займам, а подтверждающие документы предоставить кредитору в течение 90 дней. В июле этот срок истекает для тех, кто написал заявление на предоставление льготного периода в апреле.

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