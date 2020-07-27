Экономика

Общая динамика индустриального производства волгоградского региона составила 100,2%

Экономика 27.07.2020 14:42
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27.07.2020 14:42


102,7% по итогам января-июня 2020 года составил объем производства обрабатывающей промышленности Волгоградской области в натуральном выражении, что превышает среднероссийский показатель на пять процентных пунктов,  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт обладминистрации.
По данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, положительный результат продемонстрировали предприятия машиностроительного комплекса, которые удвоили объем производства машин, оборудования и транспортных средств. Более чем в два раза обеспечен рост выпуска осветительных устройств и мостовых кранов, производство арматуры для трубопроводов увеличилось на 34,6%, сельскохозяйственных погрузчиков — на 25,2%.
Предприятия металлургического комплекса нарастили производство готовых изделий на 30,3% за счет увеличения выпуска скрученной проволоки, канатов и шнуров на 10,7%, готового проката — на 3%.
Производители стройматериалов удвоили выпуск асфальтобетонных смесей, выпуск строительных блоков увеличился на 6,6%,  керамической плитки для внутренней облицовки стен — на 1,9%. Легкая промышленность региона на 35% увеличила объем выпуска хлопчатобумажных тканей, в разы вырос пошив спецодежды.
Химики региона обеспечили положительную динамику по выпуску флаконов из пластмасс на 22,9%, резиновых шин и покрышек — на 6,1%,  пластмасс в первичных формах — на 2,2%, каустической соды — на 1,7%.
В профильном комитете отмечают, что росту показателей в натуральном выражении также способствовало освоение промпредприятиями региона выпуска продукции, востребованной в борьбе с COVID-19. В частности, ООО «ИЗОПАН РУС» увеличил производство металлоконструкций для строительства объектов здравоохранения. ООО «ТД Грасс», ООО «Полимикс», ООО «Химполис», ООО «ЭкоЛайт», АО "Каустик" нарастили выпуск антисептических и дезинфицирующих средств. Производство защитных экранов для лица запустили на ООО «ТД «Волтера». ООО «Кайлер Групп», ООО «Камышинский текстиль» и другие организации наладили производство защитных костюмов для медработников.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Каустик»

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