Экономика 27.07.2020 14:42
0
27.07.2020 14:42
102,7% по итогам января-июня 2020 года составил объем производства обрабатывающей промышленности Волгоградской области в натуральном выражении, что превышает среднероссийский показатель на пять процентных пунктов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт обладминистрации.
По данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, положительный результат продемонстрировали предприятия машиностроительного комплекса, которые удвоили объем производства машин, оборудования и транспортных средств. Более чем в два раза обеспечен рост выпуска осветительных устройств и мостовых кранов, производство арматуры для трубопроводов увеличилось на 34,6%, сельскохозяйственных погрузчиков — на 25,2%.
Предприятия металлургического комплекса нарастили производство готовых изделий на 30,3% за счет увеличения выпуска скрученной проволоки, канатов и шнуров на 10,7%, готового проката — на 3%.
Производители стройматериалов удвоили выпуск асфальтобетонных смесей, выпуск строительных блоков увеличился на 6,6%, керамической плитки для внутренней облицовки стен — на 1,9%. Легкая промышленность региона на 35% увеличила объем выпуска хлопчатобумажных тканей, в разы вырос пошив спецодежды.
Химики региона обеспечили положительную динамику по выпуску флаконов из пластмасс на 22,9%, резиновых шин и покрышек — на 6,1%, пластмасс в первичных формах — на 2,2%, каустической соды — на 1,7%.
В профильном комитете отмечают, что росту показателей в натуральном выражении также способствовало освоение промпредприятиями региона выпуска продукции, востребованной в борьбе с COVID-19. В частности, ООО «ИЗОПАН РУС» увеличил производство металлоконструкций для строительства объектов здравоохранения. ООО «ТД Грасс», ООО «Полимикс», ООО «Химполис», ООО «ЭкоЛайт», АО "Каустик" нарастили выпуск антисептических и дезинфицирующих средств. Производство защитных экранов для лица запустили на ООО «ТД «Волтера». ООО «Кайлер Групп», ООО «Камышинский текстиль» и другие организации наладили производство защитных костюмов для медработников.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Каустик»
Реклама
Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в рамках программы субсидирования Минэкономразвития27.07.2020 14:16
Экономика 27.07.2020 14:16
ВТБ расширяет сеть обслуживания в Волгограде27.07.2020 12:41
Экономика 27.07.2020 12:41
В Волгоградской области без работы остались более 100 тысяч человек27.07.2020 08:56
Экономика 27.07.2020 08:56
Продаем и покупаем: почти четверть жителей Волгоградской области зарабатывают на торговле25.07.2020 09:02
Экономика 25.07.2020 09:02
Чистая прибыль банка «Открытие» по итогам первого полугодия 2020 года составила 23,9 млрд рублей24.07.2020 13:46
Экономика 24.07.2020 13:46
«Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир в районе «Новый Свет» в Волгограде24.07.2020 11:12
Экономика 24.07.2020 11:12
Как защитить семена в непростых климатических условиях Волгоградской области?24.07.2020 09:00
Экономика 24.07.2020 09:00
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут23.07.2020 20:04
Экономика 23.07.2020 20:04
Налоговики Волгоградской области начинают работать по долгам23.07.2020 17:48
Экономика 23.07.2020 17:48
В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появилась подписка на оповещения о новых штрафах ГИБДД23.07.2020 17:08
Экономика 23.07.2020 17:08
Вишню нового сезона отправляют на сок23.07.2020 14:11
Экономика 23.07.2020 14:11
В Волгоградской области меняют законодательство для достройки проблемных домов23.07.2020 11:06
Экономика 23.07.2020 11:06
Предприниматели могут анализировать свои доходы и расходы в «Бизнес Портале»22.07.2020 16:47
Экономика 22.07.2020 16:47
«Sreda» для тех, кто устал от городской суеты22.07.2020 14:25
Экономика 22.07.2020 14:25
Волгоградстат порадовал новыми данными о росте зарплат во время пандемии22.07.2020 10:52
Экономика 22.07.2020 10:52
Реклама