ВТБ расширяет сеть обслуживания в Волгограде

Экономика 27.07.2020 12:41 Новости компаний
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27.07.2020 12:41 Новости компаний
ВТБ открыл новый операционный офис в Волгограде. Это стало 17 точкой обслуживания розничных клиентов банка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, отделение находится в Кировском микрорайоне по адресу: ул. 64 Армии, д. 44.
Для жителей и гостей города в открывшемся офисе доступен весь спектр банковских услуг – от кредитов наличными до открытия вклада и оформления карты. Посетителей обслуживают 3 сотрудника банка. Уютные клиентские зоны направлены на персонализированный подход. Зал оборудован удобными местами ожидания и бесплатным wi-fi. Специалисты могут проконсультировать по вопросам оформления ипотеки, автокредитов и инвестиционныхпродуктов, а также помочь подключиться к дистанционным сервисам и пройти биометрическую регистрацию.
Кроме того, в новом отделении функционируют четыре банкомата, два из которых находятся в круглосуточной зоне самообслуживания. С их помощью клиенты могут снимать наличные, пополнить карту, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять переводы, открыть депозит и прочее.
Как отмечают в банке, открывшийся офис, как и многие другие отделения ВТБ в регионе, полностью соответствует требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В отделениях ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. При этом банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.
«Наша клиентская база и охват клиентов на рынке растут, благодаря индивидуальной контактной политике, а также повышению доступности качественных финансовых услуг для всех категорий граждан. Для нас это главный приоритет в работе. Наравне с этим ВТБ большое внимание уделяет развитию онлайн-технологий, и уже сейчас мы видим, что почти 90% операций совершается по удаленным каналам. Но многие клиенты по- прежнему нуждаются в личных коммуникациях со специалистами банка. Поэтому мы продолжаем увеличивать свое присутствие в регионе и делаем все, чтобы им было максимально комфортно общаться с нашими специалистами», - отметил управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
Офис продаж работает в будние дни.с 10.00 до 19.00 часов.
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