Под Волгоградом вспыхнули два коттеджа (ВИДЕО)

Происшествия 26.07.2020 15:46
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26.07.2020 15:46
Два жилых двухэтажных дома горят на станции Чапурники Светлоярского района. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, один коттедж, фасад которого покрыт сайдингом, сгорел полностью. Пламя перебросилось на соседнее кирпичное строение - огнем охвачена кровля. На месте работают пожарные расчеты. По словам местных жителей, сначала они увидели задымившийся камыш. Чуть позже загорелся жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет.
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