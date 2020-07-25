Депутат Госдумы от Волгоградской области оказалась соавтором возмутившего экологов закона

Принятый Госдумой 15 июня федеральный закон «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вызвал вопросы у защитников природы. Как сообщает ИА «Высота 102», Всемирный фонд дикой природы
обратился к Совету Федерации с просьбой не принимать, а направить документ на повторное рассмотрение в нижнюю палату парламента. Экологи считают, что закон содержит положения, губительные для системы особо охраняемых природных территорий.
«Статья 8 закона допускает до конца 2024 года строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения без проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) в случаях, когда такая деятельность разрешена федеральным или региональным законодательством.
Следует отметить, что Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», а также большинство законов субъектов Российской Федерации, устанавливают перечни видов деятельности не для всех категорий ООПТ. Например, статьи закона, определяющие правовой режим государственных природных заказников федерального и регионального значения, не содержат таких перечней. Следовательно, ограничение, установленное в указанной статье, не будет применяться в случае планируемого строительства объектов транспортной инфраструктуры в границах заказников. Кроме того, из перечня объектов ГЭЭ исключается строительство, реконструкция всех объектов капитального строительства в границах ООПТ регионального значения, что гораздо шире, чем транспортные магистрали.
Процедура ГЭЭ является важнейшим инструментом для предупреждения вреда окружающей среде, в ходе которого определяется не только соответствие проектной документации экологическим требованиям, но допустимость предполагаемого воздействия. Благодаря процедуре ГЭЭ обеспечивается минимальное воздействие на окружающую среду проектов, разрешенных для осуществления в границах ООПТ в соответствии с законодательством, выносится отрицательное заключение по проектам планируемой деятельности, которую реализовывать недопустимо. Кроме того, для представления документации на ГЭЭ необходимо проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с рассмотрением альтернативных вариантов реализации проекта, обязательными общественными обсуждениями, привлечением независимых экспертов, разрабатываются меры по снижению антропогенного воздействия проектов», - говорится в обращении Фонда дикой природы в адрес Совета Федерации.
Среди авторов законодательной инициативы, возмутившей экологов, числится депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева.