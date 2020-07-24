Здравоохранение

Расслабленные волгоградцы с масками на бороде возмутили главу облздрава

Здравоохранение 24.07.2020 15:52
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24.07.2020 15:52




Жители Волгоградской области «подзабыли» о мерах безопасности в период пандемии. Свое недоумение поведением граждан сегодня на брифинге выразил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев, сообщает ИА «Высота 102».
«В общественном транспорте по утрам два-три человека в масках. Никакой социальной дистанции. А ведь маски защищают однозначно! В торговых центрах, вы сами видите, у трети посетителей – маски на бороде, остальные их и вовсе не надевают», - возмутился глава облздрава.
Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева выразила настороженность из-за повышенной миграционной активности людей. Поездки на курорты, по словам руководителя управления Роспотребнадзора, несут определенный риск. «Нужно вдвойне соблюдать требования безопасности», - отметила Зубарева.

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