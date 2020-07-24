Свыше 2000 жителей Волгоградской области заражены внебольничной пневмонией

Здравоохранение 24.07.2020 14:40
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24.07.2020 14:40
В июле количество внебольничных пневмоний в Волгоградской области возросло. Как заявил сегодня на брифинге председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев, в настоящее время в стационарах для коронавирусных больных с пневмонией находится 2061 человек, сообщает ИА «Высота 102». «Тяжесть заболевания тоже ухудшается. Это связано, в том числе, с сопутствующими хроническими болезнями пациентов», - пояснил Себелев.
В инфекционных госпиталях лечение в настоящее время проходят 2283 пациента с коронавирусом, в том числе 40 детей. В реанимации лежат 110 пациентов, из них на искусственной вентиляции легких – 17 человек.
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольги Зубаревой, эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной, но при этом напряженной. «Это заболевание относится ко второй группе патогенности. Основной путь передачи – воздушно-капельный. Инфекция является неуправляемой. Никуда патоген не девается. Нужно соблюдать меры профилактики», - говорит главный санитарный врач области.
Беспокойство специалистов, как подчеркнула Ольга Зубарева, вызывают 27% заболевших COVID-19, которые переносят заболевание без симптомов. Эти цифры пугают медиков, поскольку бессимптомники могут находиться в социуме и не знать о своем диагнозе.
Напомним, за сутки в Волгоградской области количество заболевших увеличилось на 86 человек до 8517 инфицированных. 57 человек скончались, из которых двое – за минувшие сутки.
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