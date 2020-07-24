Экономика 24.07.2020 11:12 Реклама
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24.07.2020 11:12 Реклама
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) приступила к строительству пятой очереди района «Новый Свет» в Волгограде. Комплекс будет состоять их двух 23-х этажных жилых домов повышенной комфортности с собственной газовой котельной, европейским фасадом и современными планировочными решениями. Сдача первого дома запланирована на 1 квартал 2022 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Инфраструктура района включает детский сад, ледовый каток, аптеки, спортивные и детские площадки, супермаркеты. В шаговой доступности Вторая Продольная магистраль с остановками общественного транспорта, Аграрный университет, школы и больницы.
Одной из ярких доминант внутреннего пространства нового дома станет большая песочница с качелями, скалодромом и деревянным патио - функциональное пространство, где жильцы смогут устраивать праздничные мероприятия или просто отдыхать.
В центре патио предусмотрено место для новогодней ели. Здесь можно будет активно проводить досуг, не выезжая за пределы района. Во дворе обустроят два универсальных спортивных сектора: поле для волейбола и футбола, а также зона с гимнастическими снарядами.
Для комфорта на первом этаже предусмотрена уютная зона отдыха с диванами, мойка лап для домашних питомцев. Панорамное остекление входной группы будет выполнено с применением технологии «stop-sol» – это особое покрытие стекла отражает солнечный свет, защищая холл от перегрева.
В новом жилом комплексе представлены функциональные современные планировки: от однокомнатных до просторных квартир с тремя отдельными комнатами и кухней-гостиной площадью до 18,7 кв.м.
В трехкомнатных квартирах запроектированы мастер-зона для родителей с отдельным санузлом и гардеробной.В двух и трехкомнатных квартирах - два санузла, гардеробные и вместительные ниши под шкафы. В однокомнатных квартирах в спальне предусмотрено место для детской кроватки.
Уникальным планировочным решением станут квартиры с теплыми лоджиями, где можно организовать рабочее место или зону отдыха с панорамным видом. На лоджии установлен радиатор, который сохраняет комнатную температуру. В квартирах будут выполнены все подготовительные отделочные работы – стяжка пола, выравнивание стен, подводка электричества к розеткам и сантехнические работы, установлены радиаторы, сантехника и входные сейф двери.
По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Юрия Старкова, в новом комплексе будет 252 квартиры, а также индивидуальные кладовые площадью от 5 до 7 кв. м. на подземном этаже для хранения габаритных вещей.
«Дома новой очереди спроектированы с учетом современных трендов в строительстве. Для комфорта жителей продуманы детали дворового пространства, холла первого этажа, общественные сектора. В квартирах каждый метр площади функционален», - отметил Ю. Старков.
На старте продаж действуют специальные цены:
• однокомнатная квартира 37 кв. м. с теплой лоджией от 1,6 млн рублей;
• эргономичные двух и трех комнатные квартиры от 50 до 75 кв.м. с мастер-спальней до 3 500 млн. рублей.
Специалисты компании «Синара-Девелопмент» помогут в подготовке необходимых документов для оформления льготных условий по ипотеке со сниженной ставкой 5,85% в банках-партнерах.
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