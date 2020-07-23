Налоговики Волгоградской области начинают работать по долгам

Экономика 23.07.2020 17:48
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23.07.2020 17:48
В связи с постепенным снятием введенных из-за пандемии ограничительных мер, с 1 июля в регионе возобновилась работа Долгового центра на базе Межрайонной ИФНС № 2 по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Скоро в адрес должников начнут направлять требования об уплате налогов и сборов, выносить решения о взыскании задолженности с банковских счетов, по приостановлению операций по счетам налогоплательщиков, а также по направлению постановлений о взыскании задолженности за счет имущества.
Как пояснили УФНС по Волгоградской области, для того, чтобы сэкономить собственные средства и избежать последствий неуплаты, гражданам рекомендуется в кратчайшие сроки уплатить свои налоги и имеющуюся задолженность.
«Уточнить информацию о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, страховым взносам, пени, штрафам можно с помощью интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», информацию о расчете и уплате страховых вносов можно узнать в разделе «Страховые взносы за индивидуального предпринимателя», а уплату налоговой задолженности можно произвести через электронные сервисы «Заплати налоги», «Заполнить платежное поручение» размещенных на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, а также обратившись в налоговый орган по месту жительства или в Долговой центр», - рассказали в региональном управлении ФНС.
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