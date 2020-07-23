Представлялся врачом и почтальоном: в Волгограде маньяка-педофила отправили за решетку надолго





К 17 с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима сегодня приговорен 60-летний рецидивист, жертвами которого стали девочки в возрасте 7, 9 и 12 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СКР по региону, установлено, что в мае и августе прошлого года на улицах Волгограда преступник знакомился с малолетними школьницами, представляясь им детским врачом или почтальоном. Под надуманными предлогами извращенец уводил девочек в укромные места, где совершал в отношении них действия сексуального характера. Известно, что одно из преступлений было совершено дома у одной из потерпевших, куда осужденный проник обманом.

Для того, чтобы найти преступника, сначала были установлены приметы и манеры поведения подозреваемого, со слов одной из жертв профессиональным художником составлен его портрет. Параллельно следователями изучались записи камер наружного наблюдения, установленных вблизи мест преступлений, а на причастность к их совершению отрабатывались лица, ранее судимые за аналогичные деяния.

В 2001 году осужденный педофил уже привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и отбыл в местах лишения свободы 12 лет.



