Расследования

Директору УК в Волгограде ужесточили приговор за злоупотребления на 32 млн рублей

Расследования 24.04.2024 17:17
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24.04.2024 17:17


Волгоградский областной суд сегодня, 24 апреля, ужесточил приговор директору УК «Домовладелец Советского района» Вячеславу Шишкину, который получил 1,5 года условно за злоупотребления на сумму более 32 миллионов рублей.

Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, наказание Советского районного суда, вынесенное Шишкину 7 февраля текущего года, обжаловала прокуратура.

В апелляционном представлении прокурор отметил, что суд первой инстанции не в полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления в сфере ЖКХ с ущербом в 32 миллиона рублей. Отмечалось, что осужденный не предпринял никаких мер по его погашению. 

Надзорное ведомство настаивало на изменении приговора и назначении дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 2 года.

По решению апелляционной инстанции Шишкин будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также удовлетворено требование о назначении ему дополнительного наказания.

Ранее сообщалось, что вину в содеянном мужчина полностью признал. 

Директор УК был признан виновным в том, что с января 2017 года по ноябрь 2019 года получал от населения денежные средства в качестве оплаты за тепло и воду, но ресурсоснабжающим организациям деньги перечислял не в полном объеме.

Установлено, что свыше 32 миллионов Шишкин потратил на деятельность организации, не связанную с оплатой коммунальных ресурсов.

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