Расследования

«У меня кровь лилась рекой»: разбившую голову волгоградку выгнали из фитнес-клуба

Расследования 23.04.2024 20:45
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23.04.2024 20:45


Жительница Волгограда Елена Дворецкая получила травмы на выходе из фитнес-клуба «Спарта», куда она начала ходить несколько месяцев назад. Как рассказала V102.RU 55-летняя волгоградка, она с дочерью приобрела годовые абонементы общей стоимостью в 108 тысяч рублей, частично оплатив их согласно клубным условиям.

- Вопросов к клубу до того самого дня, когда все случилось, у нас не возникало, - рассказывает Елена Сергеевна. – Выбрали его, так как он рядом с нашим домом. Мы посещали тренажерный зал, бассейн, все было нормально. Но 12 апреля я получила травму головы, когда выходила из клуба. 

По словам волгоградки, после окончания тренировки, когда на часах уже было начало одиннадцатого вечера, она вызвала такси.

- Когда машина приехала, я вышла из здания «Спарты» и направилась к машине. Но огороженная территория клуба в тот вечер не освещалась и я споткнулась о бордюр, - продолжила Елена Сергеевна.

В результате падения женщина ударилась головой о металлическую ограду. Причем удар пришелся в область виска. 

- По лицу сразу рекой полилась кровь, уже через несколько минут она залила и одежду. Я вернулась в клуб, позвонила мужу. Приехавшая скорая отвезла меня в травмпункт больницы №25, где мне наложили швы в двух местах на голове, - вспоминает волгоградка.


Елене Сергеевне, которая работает парикмахером, после произошедшего понадобилось время, чтобы прийти в себя. Хотя тяжкие последствия на тот момент после падения, к счастью, пока не проявились, некоторые заказы пришлось отменить в том числе и из-за психологического состояния, в котором она пребывала.

- Я почему-то надеялась, что мне позвонят из клуба, спросят про мое самочувствие, извинятся, в конце концов, ведь я упала на территории клуба, тем более, в тот момент не горели светильники. Но ничего такого не произошло. А через несколько дней, когда я стала себя чувствовать лучше,  сама пришла в «Спарту» и предложила сделать мне скидку на тренировки хотя бы на месяц в связи с причинением ущерба моему здоровью. Но мне грубо отказали. Я, конечно, была потрясена таким отношением после того, что со мной случилось, - делится женщина.

Однако и это было еще не все. Как утверждает Елена Сергеевна, во время очередного посещения клуба с дочерью у нее без объяснения причин отобрали клубную карту. Волгоградке пришлось вызвать полицию.

- Через какое-то время около 9 тысяч рублей мне все-таки вернули, но факт похищения моего имущества никто не отменял, - считает Елена. – Заявления я написала не только в полицию, но и в прокуратуру. Свидетелей у меня много – и таксист, и врачи, и моя семья, которые подтвердят, что территория на выходе из клуба в тот момент не была освещена.  Собираюсь еще пожаловаться в Роспотребнадзор на некачественное оказание услуг.

Женщина утверждает, что уже сейчас ее пытаются очернить.

- В «Спарте»  заявили, что я будто бы сама виновата в том, что произошло – якобы в тот день  я тренировалась в босоножках на высокой платформе. Ну я еще ни одного сумасшедшего не видела в зале в такой обуви. Я всегда занималась в кроссовках. В босоножках я могла прийти в бассейн, но, если я ходила в бассейн, то спортзал в этот день я не посещала, - говорит она.


Редакция информагентства попросила администрацию клуба «Спарта» прокомментировать данное происшествие. В клубе оперативно откликнулись,  заверив, что каких-либо нарушений законодательства сотрудниками клуба в отношении Дворецкой Е.С. допущено не было.  В полученном ответе  утверждается, что 12 апреля Елена Дворецкая «осуществляла занятия в тренажерном зале в грязных уличных открытых сандалиях на высокой платформе, на что дежурным тренером клуба было обращено внимание и с целью выполнения санитарно-гигиенических требований, не допущения травмирования и соблюдения правил клуба, ей было предложено покинуть зону проведения занятий».

- После этого Дворецкая Е.С. покинула здание клуба. Однако впоследствии возвратилась с рассечением в области брови, которое, с ее слов, она получила при падении о забор, сообщив, что ей теперь «причитается» с клуба, хотя она не является скандальным человеком, - цитата из ответа.

В администрации клуба также заверили, что сотрудники незамедлительно вызвали женщине скорую помощь, до приезда медиков обработали раны специальными препаратами, сделали все для снижения кровопотери и оказали посильную психологическую поддержку.


Однако, следует дальше из ответа администрации, Е.С. Дворецкая через несколько дней пришла в клуб и «в грубой форме с использованием ненормативной лексики потребовала материальных компенсаций, в противном случае обещала устроить проблемы и гадости клубу, заявив также, что считается элитным парикмахером, а ее услугами пользуются генералы».

- После этого клубом по не реабилитирующим основаниям было принято решение о расторжении контракта с Е.С.Дворецкой и эта информация была доведена до ее сведения. На что она устроила скандал, грубую речь на повышенных тонах, совместно со своей дочерью, осуществляя видеосъемку происходящего и угрожая выложить видео в общий доступ, вызвали наряд полиции, которые по приезду зафиксировал отсутствие нарушений законодательства со стороны сотрудников. Все оплаченные Е.С.Дворецкой за услуги денежные средства в полном размере были возвращены последней без каких-либо удержаний, которые они получила наличными согласно расходно-кассового ордера, - цитата из ответа на редакционный запрос.

Между тем, Елена Сергеевна заявила корреспонденту V102.RU, что намерена обратиться с иском в суд к клубу, где получила травму.

- Сейчас над входом в «Спарту», наконец, включили светильники  - там горят теперь сразу несколько лампочек. Если бы территория освещалась и в тот день, со мной бы ничего не произошло. Мало того, что я пострадала физически и получила стресс, так передо мной даже никто не извинился, - заключила волгоградка.  

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

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