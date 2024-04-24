Бухгалтер техникума под Волгоградом увела у государства 47 млн рублей





В Волгоградской области готовится судебный процесс над бывшим бухгалтером государственного образовательного учреждения «Волгоградский медико-экологический техникум». За семь лет – с 2015-го по 2022 год – жительница Светлого Яра увела у государства 47 миллионов рублей. Все эти средства сотрудница учреждения переводила своим детям в качестве зарплаты и вознаграждений. На самом же деле ни сын, ни дочь бухгалтера ни дня не проработали в техникуме.

По информации прокуратуры 54-летня женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Интересно, что по информации надзорного органа, все семь лет ни директор, ни даже главный бухгалтер якобы не замечали махинаций, которые проворачивала их сотрудница. Так, по версии следствия, без ведома руководства подчиненная создавала фиктивные платежные поручения, в которых самостоятельно проставляла электронные подписи своих начальников. Вину в содеянном преступлении женщина до суда признала в полном объеме.

Прокуратурой Светлоярского района Волгоградской области уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Светлоярский районный суд. В настоящее время бухгалтер находится под домашним арестом, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

– В рамках расследования уголовного дела наложен арест на недвижимое имущество, а также банковские счета обвиняемой на сумму свыше 17,5 млн рублей, – уточняет представитель облпрокуратуры Оксана Черединина.