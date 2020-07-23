Происшествия 23.07.2020 10:19
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23.07.2020 10:19
53-летний водитель «Тойоты Камри» и 54-летний пассажир пострадали в ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, накануне около полуночи «Тойота Камри» двигалась по автодороге «Волгоград-Сальск» в Светлоярском районе. Но на 45 км. водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и машина "догнала" двигающийся впереди попутно автомобиль «МАЗ-53371» с прицепом под управлением 36-летнего водителя. От удара иномарка выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомашиной «КАМАЗ-732415» и автомашиной «ВАЗ-217230». Водитель автомобиля «Тойота» и его пассажир доставлены в больницу.
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