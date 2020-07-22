Борьба с коррупцией

В Волгограде семья коммерсантов обогащалась на фиктивном обучении предпенсионеров

Борьба с коррупцией 22.07.2020 17:16
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22.07.2020 17:16


Гендиректор коммерческой организации и ее мать стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с бюджетными деньгами в крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  в сентябре прошлого года руководитель фирмы направила в центра занятости Волгограда заявку на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением пяти человек предпенсионного возраста. По результатам рассмотрения заявки коммерсантам из средств бюджета было выделено более 290 тыс. рублей.  По документам лица предпенсионного возраста с июня по август прошло года   якобы проходили обучение в одном из учебных центров по специальности «контролер-кассир» по 256 часов каждый и впоследствии трудоустроились.
Однако фактически обучение не проводилось, а фиктивные документы были выданы в учебном центре, где работала мать подозреваемой. По аналогичной схеме женщинами были получены еще 290 тыс. рублей.
Надзорная проверка проводилась прокуратурой Центрального района Волгограда совместно с сотрудниками районного подразделения ОЭБ и ПК ГУ МВД  России по региону и УФСБ России по Волгоградской области. Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел  по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

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