



Гендиректор коммерческой организации и ее мать стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с бюджетными деньгами в крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в сентябре прошлого года руководитель фирмы направила в центра занятости Волгограда заявку на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением пяти человек предпенсионного возраста. По результатам рассмотрения заявки коммерсантам из средств бюджета было выделено более 290 тыс. рублей. По документам лица предпенсионного возраста с июня по август прошло года якобы проходили обучение в одном из учебных центров по специальности «контролер-кассир» по 256 часов каждый и впоследствии трудоустроились.

Однако фактически обучение не проводилось, а фиктивные документы были выданы в учебном центре, где работала мать подозреваемой. По аналогичной схеме женщинами были получены еще 290 тыс. рублей.

Надзорная проверка проводилась прокуратурой Центрального района Волгограда совместно с сотрудниками районного подразделения ОЭБ и ПК ГУ МВД России по региону и УФСБ России по Волгоградской области. Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.



