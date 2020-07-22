Общество 22.07.2020 15:15
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22.07.2020 15:15
В пользу государства судом решено взыскать 15 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков и обналиченных после приобретения криптовалюты. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, удовлетворено исковое заявление прокурора Дзержинского района о применении последствий недействительности ничтожных сделок, связанных с получением денег от незаконного сбыта наркотиков.
Ранее, приговором Дзержинского районного суда Волгограда от 26 марта 2019 года 29-летний местный житель Виктор Шаповалов был признан виновным в нескольких эпизодах сбыта наркотиков в крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем. За содеянное он приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что Шаповалов с января по ноябрь 2017 года на территории Волгограда осуществлял сбыт тяжелых синтетических наркотиков.
На полученные от продажи наркотиков деньги он приобретал криптовалюту -«биткоины», которые впоследствии обналичивал.
Всего таким способом Шаповаловым было совершено 65 сделок по продаже биткоинов на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.
Поскольку указанные сделки имели противоправный характер, полученный по ним доход , подлежит взысканию в пользу государства.
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