Выборы

В Волгоградской области у «Партии пенсионеров» дефицит пожилых кандидатов в депутаты

Выборы 22.07.2020 15:13
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22.07.2020 15:13


Сегодня завершается этап выдвижения партийных кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома, по Тракторозаводскому и Центральному округам о желании баллотироваться в депутаты заявили по четверо человек.  На довыборах в облдуму по Урюпинскому округу срок подачи документов в ИКВО от кандидатов уже истек. На вакантное место в заксобрании претендуют представители всех пяти представленных в парламенте партий – «ЕР», «СР», ЛДПР, КПРФ и «Партия пенсионеров».
Льготу на участие в избирательных кампаниях «Партия пенсионеров» "заработала" в прошлом году  благодаря получению одного мандата в облдуме. В итоге политическую силу освободили от необходимости собирать подписи избирателей в поддержку кандидатов. 
Партия стала активно участвовать в электоральных процессах, которые внешне теперь выглядят более конкурентными. Правда, пенсионеров в политической организации для участия в кампаниях практически не оказалось. Исключение составляет 54-летний пенсионер МВД Олег Воронов, который намерен стать депутатом Волжской гордумы.
Самый взрослый кандидат от «Партии пенсионеров» выдвинут в областную думу. Это 57-летний директор школы искусств Игорь Мастаченко, который до пенсии пока не дотянул.
По Тракторозаводскому округу  в Волгоградскую гордуму при поддержке партии идет молодой кандидат – 35-летний директор фирмы Антон Калюжный. По Центральному округу «Партия пенсионеров» выдвинула менеджера по развитию последней мили Дмитрия Игнатова. Ему – 36 лет. 
Впрочем, и региональное отделение «Партии пенсионеров», о работе которой мало известно, возглавляет 39-летний депутат облдумы Евгений Кареликов.


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