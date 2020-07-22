Выборы 22.07.2020 15:13
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22.07.2020 15:13
Сегодня завершается этап выдвижения партийных кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома, по Тракторозаводскому и Центральному округам о желании баллотироваться в депутаты заявили по четверо человек. На довыборах в облдуму по Урюпинскому округу срок подачи документов в ИКВО от кандидатов уже истек. На вакантное место в заксобрании претендуют представители всех пяти представленных в парламенте партий – «ЕР», «СР», ЛДПР, КПРФ и «Партия пенсионеров».
Льготу на участие в избирательных кампаниях «Партия пенсионеров» "заработала" в прошлом году благодаря получению одного мандата в облдуме. В итоге политическую силу освободили от необходимости собирать подписи избирателей в поддержку кандидатов.
Партия стала активно участвовать в электоральных процессах, которые внешне теперь выглядят более конкурентными. Правда, пенсионеров в политической организации для участия в кампаниях практически не оказалось. Исключение составляет 54-летний пенсионер МВД Олег Воронов, который намерен стать депутатом Волжской гордумы.
Самый взрослый кандидат от «Партии пенсионеров» выдвинут в областную думу. Это 57-летний директор школы искусств Игорь Мастаченко, который до пенсии пока не дотянул.
По Тракторозаводскому округу в Волгоградскую гордуму при поддержке партии идет молодой кандидат – 35-летний директор фирмы Антон Калюжный. По Центральному округу «Партия пенсионеров» выдвинула менеджера по развитию последней мили Дмитрия Игнатова. Ему – 36 лет.
Впрочем, и региональное отделение «Партии пенсионеров», о работе которой мало известно, возглавляет 39-летний депутат облдумы Евгений Кареликов.
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