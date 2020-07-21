Борьба с коррупцией

Семья председателя КСП Волгограда избавляется от земельных угодий

Борьба с коррупцией 21.07.2020 16:34
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21.07.2020 16:34


Супруга председателя контрольно-счетной палаты Волгограда больше не является крупным землевладельцем. Как сообщает ИА «Высота 102», жена председателя КСП  имеет в собственности всего 22 земельных участка. Такие данные опубликованы в декларации о доходах председателя КСП Волгограда за 2019 год.  Размер самого маленького участка – около 800 квадратных метров. Но есть участки гораздо большей площади – от 19 до 53 тысяч квадратов. Между тем, в декларации о доходах Александра Мордвинцева за 2017 год, когда он еще был депутатом Волгоградской гордумы, опубликованы сведения о собственности его супруги, согласно которым она владела на тот момент  101 земельным участком. Cам он в 2017 году также имел два участка. 
Кроме того, в собственности супруги Александра Мордвинцева есть два дома площадью почти в 300 и 500 квадратов, три квартиры, нежилое одноэтажное здание, нежилое помещение и автомобиль Ауди Q5. Доход жены главы КСП Волгограда за 2019 год составил 2 миллиона 581 тысячу рублей, тогда как в 2017 году он был гораздо выше – больше 9 миллионов рублей. 
Но это больше, чем у главы семьи. Так, доход Александра Мордвинцева  за прошлый год составил чуть более 2-х миллионов рублей. Председатель КСП Волгограда при этом не имеет никакой недвижимости в собственности. Он пользуется квартирой площадью около 100 квадратных метров. У Александра Мордвинцева есть еще два автомобиля – Тойота Камри и Ниссан. 
Напомним, ранее Александр Мордвинцев являлся депутатом Волгоградской городской думы, а весной 2018 года он возглавил контрольно-счетную палату Волгограда. Его сын, Иван Мордвинцев также был депутатом, но Волгоградской областной думы. 

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