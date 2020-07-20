Здравоохранение

Новый главный врач приступила к работе в Палласовской ЦРБ

Здравоохранение 20.07.2020 13:16
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20.07.2020 13:16


Сегодня к исполнению своих обязанностей приступила главный врач  Палласовской центральной районной больницы Лариса Семакова, сообщает ИА «Высота 102». Кандидатура руководителя была утверждена экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.
Коренная жительница Палласовского района Лариса Семакова пришла на работу в Палласовскую ЦРБ в 1996 году для прохождения интернатуры. Имеет диплом врача-стоматолога, сертификаты о профессиональной переподготовке по направлениям  «Организация здравоохранения  и общественное здоровье» и «Стоматология терапевтическая» Волгоградской медицинской академии.
С 2015 года и до назначения на должность главного врача являлась заведующей стоматологической поликлиникой ГБУЗ «Палласовская ЦРБ».
Как сообщалось ранее, прежний главный врач ЦРБ Палласовского района Александр Гавва был уволен со своей должности. Это произошло на фоне ситуации с большим количеством выявленных больных коронавирусом. В то же время поводом для увольнения стали накопившиеся в районном здравоохранении проблемы. В частности, жители района жаловались на затянувшийся ремонт ЦРБ.    

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