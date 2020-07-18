Политика

В Волжском коммунисты избрали вождя на ближайшие два года

Политика 18.07.2020 16:00
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18.07.2020 16:00


Сегодня коммунисты города Волжского переизбрали своим руководителем на ближайшие два года Александра Кудрявцева - первого секретаря комитета Волжского городского отделения КПРФ, руководителя фракции КПРФ Волжской городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102»  в пресс-службе Волжского ГК КПРФ, решение было принято единогласно делегатами 51-ой отчетно-выборной конференции.
Волжские коммунисты обсудили итоги проделанной в отчетном периоде работы, признав ее удовлетворительной, и определили задачи на будущее. Партийцы намерены сосредоточиться и направить все свои силы на довыборы в Волжскую городскую думу, которые состоятся 13 сентября 2020 года. 
Фото пресс-службы Волжского ГК КПРФ 

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