В Волжском коммунисты избрали вождя на ближайшие два года





Сегодня коммунисты города Волжского переизбрали своим руководителем на ближайшие два года Александра Кудрявцева - первого секретаря комитета Волжского городского отделения КПРФ, руководителя фракции КПРФ Волжской городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского ГК КПРФ, решение было принято единогласно делегатами 51-ой отчетно-выборной конференции.

Волжские коммунисты обсудили итоги проделанной в отчетном периоде работы, признав ее удовлетворительной, и определили задачи на будущее. Партийцы намерены сосредоточиться и направить все свои силы на довыборы в Волжскую городскую думу, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

Фото пресс-службы Волжского ГК КПРФ