Для «Волгоград Арены» покупают электромобиль

Борьба с коррупцией 18.07.2020 15:43
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18.07.2020 15:43
Грузовой электромобиль, в котором будет не менее четырех пассажирских мест, покупают для стадиона «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ГАУ ВО «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» известило о проведении запроса котировок на поставку данного электрического транспорта. На электромобиль планируется потратить 1 миллион 147 тысяч рублей из областного бюджета.
Согласно техническому заданию, грузовой электромобиль должен обладать двигателем переменного тока мощностью не менее 9,4 кВт. Тормоза гидравлические, автомобильного типа, барабанные или дисковые. В длину грузовик не должен превышать 3,7 метра, а в высоту 2,2 метра. Ширина желаемого электромобиля - не более 1,5 метра. А максимальная скорость – не менее 29 км/час. В документации также указано, что грузоподъемность такого электромобиля составляет не менее 250 кг. Машина должна быть выпущена с конвейера не ранее 2019 года.
Чем обусловлен выбор именно такого вида транспорта, в документах не поясняется.
Напомним, что в 2017 году в Волгограде тестировали электробусы, как перспективный для города вид транспорта, способный прийти на замену троллейбусов. Однако до сих пор «рогатые» на службе и продолжают исправно перевозить горожан.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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