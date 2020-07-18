Борьба с коррупцией

Для «Волгоград Арены» покупают электромобиль

Борьба с коррупцией 18.07.2020 15:43
0
18.07.2020 15:43


Грузовой электромобиль, в котором будет не менее четырех пассажирских мест, покупают для стадиона «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ГАУ ВО «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» известило о проведении запроса котировок на поставку данного электрического транспорта. На электромобиль планируется потратить 1 миллион 147 тысяч рублей из областного бюджета.
Согласно техническому заданию, грузовой электромобиль должен обладать двигателем переменного тока мощностью не менее 9,4 кВт. Тормоза гидравлические, автомобильного типа, барабанные или дисковые. В длину грузовик не должен превышать 3,7 метра, а в высоту 2,2 метра. Ширина желаемого электромобиля - не более 1,5 метра. А максимальная скорость – не менее 29 км/час. В документации также указано, что грузоподъемность такого электромобиля составляет не менее 250 кг. Машина должна быть выпущена с конвейера не ранее 2019 года.
Чем обусловлен выбор именно такого вида транспорта, в документах не поясняется.
Напомним, что в 2017 году в Волгограде тестировали электробусы, как перспективный для города вид транспорта, способный прийти на замену троллейбусов. Однако до сих пор «рогатые» на службе и продолжают исправно перевозить горожан.
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Борьба с коррупцией
14.07.2020 16:13
Борьба с коррупцией 14.07.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.07.2020 15:28
Борьба с коррупцией 10.07.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.07.2020 14:12
Борьба с коррупцией 10.07.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.07.2020 21:08
Борьба с коррупцией 07.07.2020 21:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2020 17:08
Борьба с коррупцией 30.06.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2020 14:54
Борьба с коррупцией 30.06.2020 14:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.06.2020 16:20
Борьба с коррупцией 29.06.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.06.2020 10:03
Борьба с коррупцией 29.06.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.06.2020 17:25
Борьба с коррупцией 23.06.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.06.2020 15:17
Борьба с коррупцией 10.06.2020 15:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.06.2020 20:43
Борьба с коррупцией 07.06.2020 20:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.06.2020 10:38
Борьба с коррупцией 04.06.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.06.2020 10:41
Борьба с коррупцией 02.06.2020 10:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.06.2020 12:55
Борьба с коррупцией 01.06.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.05.2020 15:47
Борьба с коррупцией 31.05.2020 15:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:29
В Волгограде возобновляется движение электричек до аэропортаСмотреть фотографии
19:07
Любимый доктор и человек большого сердца: памяти волгоградского врача Ирины ГайдукСмотреть фотографииCмотреть видео
17:49
В Волгограде грозящих голодовкой дольщиков пригласили в прокуратуруСмотреть фотографии
16:44
«Нас игнорируют»: в Волгограде обманутые дольщики решительно настроены на голодовкуСмотреть фотографии
16:32
Красота и великолепие: в Волго-Ахтубинской пойме расцветают лотосыСмотреть фотографии
16:00
В Волжском коммунисты избрали вождя на ближайшие два годаСмотреть фотографии
15:43
Для «Волгоград Арены» покупают электромобильСмотреть фотографии
14:36
Власти Волгограда одобрили концепцию благоустройства поймы ЦарицыСмотреть фотографии
13:43
В поселке под Волгоградом ввели двухмесячный карантинСмотреть фотографии
12:46
Налоговики Камышина возвращаются к докоронавирусному режиму работыСмотреть фотографии
12:02
Не видно конца: в Волгоградской области COVID-19 прочно обосновалсяСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде медработник отдала годовую зарплату аферистамСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде сотрудницу ИФНС жестоко убили из-за ревностиСмотреть фотографии
10:13
Волгоградцы дождались ремонта тротуара на Астраханском мостуСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом 15-летний велосипедист насмерть разбился на дорогеСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде бойцы спецназа задержали продавца героинаСмотреть фотографии
21:13
«Горячие» будни волгоградских поваровСмотреть фотографии
19:53
В СК России ждут результатов сложных экспертиз по делу об убийстве царской семьиСмотреть фотографии
19:20
Заводы РУСАЛа победили в отраслевом конкурсе социальной эффективностиСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет Санкт-Петербург - МахачкалаСмотреть фотографии
18:50
Работодатель рассказал о нагрузках найденного мертвым терапевта Николаевской ЦРБСмотреть фотографии
17:37
Палатки под запретом: детские лагеря в Волгоградской области готовят к суровой работе в пандемиюСмотреть фотографии
16:54
Радиофобия: узнай и не бойсяСмотреть фотографии
16:50
Под Волгоградом рядового запаса осудили за два мощных удара по голове приятеляСмотреть фотографии
16:28
Коллектив Волжского трубного завода в пятидесятый раз встретил День металлургаСмотреть фотографии
15:18
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic ConnectСмотреть фотографии
15:05
"Кукурузная" афера довела жителя Ставропольского края в Волгограде до судаСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде скончалась главный врач поликлиники №3Смотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области суд отправил под арест душителя девушки из Йошкар-ОлыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Волгоградец отдал мошеннику-оккультисту кучу денег за прогноз на будущееСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 