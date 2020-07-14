Политика 14.07.2020 09:36
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14.07.2020 09:36
На недавнем заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин заявил о необходимости расширить горизонт планирования до 2024-го года и определиться с задачами на грядущее десятилетие. Олег Савченко - председатель комиссии Волгоградской облдумы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития в комментарии ИА «Высота 102» заявил, что несмотря ни на какие трудности, связанные с пандемией, регион готов показать результат работы в реализации нацпроектов.
«Коронавирус внес коррективы во все сферы жизнедеятельности страны. Однако, как отметил глава государства, ситуация начинает выправляться, видна позитивная динамика. И сейчас важно продолжить усилия по преодолению того ущерба, который причинила эпидемия экономике и социальной сфере. Сейчас в Волгоградской области в плановом порядке, согласно графикам, идет строительство объектов социальной инфраструктуры, детских садов и школ. В зоне особого внимания - программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также благоустройство территорий. Жители уже видят, как исполняются их наказы, пожелания. Я считаю, что социальный статус востребованности национальных проектов не позволит их сокращать. Нацпроекты зависят от решения правительства РФ, от Государственной думы, мы здесь являемся в качестве соинвестора, наш областной бюджет, соисполнителя, но мы не разу не подвели ни руководство страны, ни правительство», - Олег Савченко уверен, Волгоградская область еще не раз обратит на себя внимание федерального центра своей инициативностью и хорошо организованной работой. Корректировка национальных проектов на федеральном уровне должна завершиться осенью этого года. Будет учитываться эффективность работы каждого отдельного субъекта федерации.
Напомним, по инициативе губернатора Андрея Бочарова Волгоградская область вошла во многие национальные проекты, которые сейчас с успехом реализуются на территории региона.
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