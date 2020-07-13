Под Волгоградом перевернулся квадроцикл с двумя женщинами

Происшествия 13.07.2020 10:07
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13.07.2020 10:07
Авария с участием квадроцикла произошла накануне в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, квадроциклом "Якота" управляла 32-летняя женщина без водительского удостоверения. Кроме того, на квадроцикле не было государственного номера.
Авария произошла рано утром напротив дома №9 на улице Нефтяников в рабочем поселке Городище. Водитель не справилась с управлением и совершила опрокидывание. В результате ДТП 40-летняя пассажирка доставлена в больницу. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.
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