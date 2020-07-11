Волгоградские коммунисты выдвинули кандидатов на довыборы в городскую и областную думы





С кандидатами в депутаты на довыборы в Волгоградскую областную думу и гордуму Волгограда определились в обкоме КПРФ . Как сообщает ИА «Высота 102», по Урюпинскому одномандатному избирательному округу №1 кандидатом от КПРФ выдвинута Людмила Соколова, по Тракторозаводскому одномандатному округу № 1 — Дмитрий Купцов, по Центральному одномандатному округу № 9 — Андрей Семененко.

Как сообщалось ранее, в городскую думу от «Единой России» на довыборы по Тракторозаводскому округу №1 пойдет главврач стоматологической поликлиники №3 Александр Осокин. По Центральному округу №9 партия власти выдвинет доцента ВолГУ Олесю Казаченок – дочь члена общественной палаты региона Светланы Казаченок. На вакантное кресло депутата Волгоградской облдумы претендует глава Урюпинского района Александр Феронов. Он одержал победу в предварительном голосовании и будет выдвинут единороссами кандидатом в областной парламент по одномандатному округу №1.

При поддержке ЛДПР в регпарламент баллотируется 50-летний Валерий Глушко. Он является депутатом Урюпинской гордумы, возглавляет МУП «Саночистка», которое занимается сбором и утилизацией мусора.

Довыборы депутатов в Волгоградской области состоятся в единый день голосования – 13 сентября. Период выдвижения кандидатов стартовал с 17 июня и продлится до 12 июля. Напомним, в областной думе вакантное место депутата образовалось осенью прошлого года после ухода лидера реготделения «ЕР» Сергея Горнякова в Совет Федерации. В гордуме сложили депутатские полномочия спикер собрания Андрей Косолапов и депутат Андрей Таев. Таким образом, там есть два свободных мандата.





