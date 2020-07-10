Печальная статистика: выросло число смертей от коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 10.07.2020 12:04
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10.07.2020 12:04
Два человека скончались за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев от COVID-19 в регионе выросло до 47.
За сутки 94 человека заболели коронавирусом и 106 выздоровели. Всего с начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 7240 случаев коронавирусной инфекции. 3847 человек уже выписались из больниц по выздоровлению.
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