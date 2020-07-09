Здравоохранение

«Это верх бесчеловечности!»: больная коронавирусом 7 часов ждала «скорую» в коридоре волгоградской больницы

Здравоохранение 09.07.2020 16:40
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09.07.2020 16:40




Семь часов ждала "скорую" в коридоре больницы в Волгограде 72-летняя женщина, у которой диагностировали двухстороннюю пневмонию с подозрением на COVID-19. Как сообщил ИА "Высота 102" сын женщины Александр Станеску, в первый час ожиданий у его матери Марфы Пристоевны повысилась температура до 39,5 градусов, была рвота и жар, но в больнице никто не отреагировал на состояние женщины и просьбы ее родственников о помощи. Пожилая пациентка все это время то сидела, то лежала на скамеечке в коридоре больницы, пока ее дети пытались добиться внимания врачей. При этом мимо больной коронавирусом постоянно ходили разные люди, подвергая себя опасности заражения COVID-19.
Только около 22:00 вышла старшая медсестра терапевтического отделения, видимо, чтобы "успокоить" родственников. "Она нам сказала: Перестаньте шуметь, ждите машину скорой помощи, никто к вам не выйдет, потому что заведующая отделением отдала распоряжение вывести больную за пределы отделения и не оказывать никакой помощи", - рассказывает Александр.
По его словам, его мать с 28 июня находилась на стационарном лечении в ГУЗ "КБ СМП № 7" Волгограда в терапевтическом отделении. У женщины был высокий уровень сахара к крови, он подскочил до 28 единиц. 2 июля пожилой пациентке сделали рентген, который показал двустороннюю пневмонию с подозрением на COVID-19. Врачи сообщили женщине о том, что сегодня ее перевезут для дальнейшего лечения в инфекционную больницу №9. 
Около 16:30 72-летнюю женщину с вещами вывели в коридор больницы, расположенный у входа в медицинское учреждение, сообщив, что здесь надо подождать "скорую помощь", которую вызвали, чтобы отвести пациентку в COVID-стационар.
Через час женщине стало плохо: поднялась температура до 39,5, уровень сахара в крови повысился до 17 единиц, резко ухудшилось общее самочувствие. "Несколько раз маму вырвало на улице, ее трясло, жар никак не сбивался. Мы попросили сотрудников больницы оказать ей медицинскую помощь. Однако к маме в коридор они не выходили, при этом пустить ее в больницу отказывались", - утверждает сын женщины.
В ближайшей аптеке родственники купили градусник и глюкометр (прибор для измерения уровня сахара в крови - ред.), а также "Парацетамол", чтобы сбить температуру. 
По словам Александра, сами они побоялись вести маму в инфекционный стационар. "У нее температура была под 40! Она могла умереть по дороге, поэтому мы надеялись, что в больнице ей окажут какую-нибудь помощь", - пояснил собеседник агентства.  
Сотрудники больницы и даже охранники заявляли, что ничем помощь женщине не могут. "Вызывайте скорую или везите ее сами!", - не без раздражения советовали они родственникам.
Александр сообщил, что прибывшие на их звонок полицейские опросили всех родственников пожилой женщины и сотрудников больницы. 
Карета "скорой помощи" прибыла только в 23:30. "Моей матери наконец-то оказали квалифицированную медицинскую помощь и затем отвезли в другую больницу, где она сейчас и находится", - заявил Александр. По его мнению, такое отношение связано с тем, что они - цыгане.
"Но мы в первую очередь граждане России и имеем право на человеческое отношение и медицинскую помощь! На месте моей матери мог оказаться любой человек", - считает Александр. По его словам, сотрудники терапевтического отделения больницы, которые вышвырнули его мать за порог, должны понести ответственность. "Нарушены нормы врачебной этики и право моей матери на уважительное и гуманное отношение при оказании медицинской помощи", - убежден он.
Мужчина утверждает, что бездействие медперсонала, подвергло риску заражения их самих и окружающих, так как 6 июля диагноз COVID-19 у его матери был подтвержден.
Примечательно, что на следующий день после этого инцидента Александр Станеску дозвонился до заведующей терапевтическим отделением больницы №7, которая уверенно заявила, что такого в принципе быть не может. "По их журналу моя мать не сидела на лавочке в коридоре, а оказывается находилась в отдельном боксе, где ей оказывали соответствующую медицинскую помощь. Представляете?".
"Высота 102" просит прокомментировать эту ситуацию в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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