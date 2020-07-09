Президент АК ТПГ «БИС» Александр Назаров: строительство центрального проспекта логически завершит проект ЖК «Колизей»
Экономика 09.07.2020 13:47 Новости компаний
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09.07.2020 13:47 Новости компаний
В Волгограде состоялось заседание экспертной комиссии по выбору проекта для дальнейшей застройки центрального проспекта жилого комплекса «Колизей». В торжественной обстановке, в зале заседаний Ассоциации компаний Торгово-промышленной группы «БИС» свои проекты на конкурс представили индивидуальные проектировщики и проектные организации Волгограда. В финальной части отбора оказалось 3 проекта.
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, целью мероприятия был выбор оптимальной концепции застройки центрального проспекта. Главные условия – соответствие современным тенденциям в архитектуре, дизайне и высоким требованиям благоустройства территории микрорайона.
Экспертное жюри, в состав которого входили представители компании-застройщика, специалисты Администрации Волгограда и Волгоградской области по достоинству оценили проекты номинантов, и после долгого совещания вынесли свой вердикт.
Победителем конкурса стал проект ООО «ЭПРОН» с глубокой проработкой технического задания и наиболее полно раскрывший все актуальные вопросы благоустройства территории. Изюминка проекта – создание каскадного светодиодного музыкального фонтана. По замыслу авторов фонтан станет центром притяжения не только жителей микрорайона, но и знаковым местом отдыха для всех волгоградцев.
Своим мнением по проведению конкурса поделился Председатель жюри – Президент Ассоциации компаний Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Владимирович Назаров: «Мы рады, что на наш призыв откликнулось столько участников и интерес к решению данного вопроса вызвал широкий резонанс общественного мнения. Действительно, в 2021 году мы будем отмечать 10-летний юбилей с момента начала освоения земельного участка. Многое уже было выполнено, но строительство центрального проспекта станет апогеем строительства, логически завершающим проект».
Справка:
Жилой комплекс «Колизей» - проект комплексного освоения территории по ул. Санаторная, реализуемый Ассоциацией компаний Торгово-промышленная группа «БИС» с 2011 года. В настоящий момент на территории застройки возведены и полностью введены в эксплуатацию свыше 30 домов переменной этажности, общей площадью свыше 100 000 кв.м., суммарное количество официально зарегистрированных жителей – свыше 15 000 человек. На территории жилого комплекса введены в эксплуатацию и функционируют: мультифункциональный спортивный комплекс, сельскохозяйственная ярмарка «Санаторная», детский сад на 260 чел., объездная широкополосная автомобильная дорога по ул. Пожарского, активными темпами ведётся строительство общеобразовательной школы на 800 чел.
Фото АК ТПГ «БИС»
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