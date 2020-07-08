Происшествия

В Волгограде иномарка сбила дорожного рабочего

Происшествия 08.07.2020 10:08
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08.07.2020 10:08


Дорожного рабочего сбила иномарка на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, 31-летнего мужчину госпитализировали в больницу с травмами.
По предварительной информации, ДТП произошло накануне вечером в темное время суток. Рабочий выставлял на дороге конусы для разделений транспортного потока. Мужчину, который был в одежде без светоотражающих элементов, не заметил 41-летний водитель "Renault Logan". 

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