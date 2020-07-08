В Волгограде иномарка сбила дорожного рабочего

Происшествия 08.07.2020 10:08
0
08.07.2020 10:08
Дорожного рабочего сбила иномарка на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, 31-летнего мужчину госпитализировали в больницу с травмами.
По предварительной информации, ДТП произошло накануне вечером в темное время суток. Рабочий выставлял на дороге конусы для разделений транспортного потока. Мужчину, который был в одежде без светоотражающих элементов, не заметил 41-летний водитель "Renault Logan".
Реклама
В Волгоградской области уволенный механизатор открыл стрельбу по начальнику08.07.2020 09:02
Происшествия 08.07.2020 09:02
Отец погиб, мама и две девочки в больнице: под Волгоградом в ДТП попала семья из Екатеринбурга07.07.2020 17:55
Происшествия 07.07.2020 17:55
Под Волгоградом беспредельщик на трассе едва не угробил людей в лобовом столкновении (ВИДЕО)07.07.2020 17:32
Происшествия 07.07.2020 17:32
Волгоградцы нашли на пляже реактивный снаряд от "Катюши"07.07.2020 10:37
Происшествия 07.07.2020 10:37
Волгоградка пострадала от брошенной в нее светошумовой гранаты07.07.2020 09:02
Происшествия 07.07.2020 09:02
В Волгограде легковушку расплющило под многотонным грузовиком (ВИДЕО)06.07.2020 17:47
Происшествия 06.07.2020 17:47
Домой - с ветерком: под Волгоградом уставший пешеход угнал автомобиль06.07.2020 14:44
Происшествия 06.07.2020 14:44
В Волгограде четверо безработных промышляли вымогательством06.07.2020 13:34
Происшествия 06.07.2020 13:34
Под Волгоградом иномарка сама протаранила забор06.07.2020 11:09
Происшествия 06.07.2020 11:09
Заснул за рулем: мать и дочь из Саратова погибли в жутком ДТП под Волгоградом06.07.2020 10:31
Происшествия 06.07.2020 10:31
В Волгоградской области 9-летнюю девочку убило током в фонтане06.07.2020 00:19
Происшествия 06.07.2020 00:19
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к федеральной трассе05.07.2020 18:34
Происшествия 05.07.2020 18:34
В Волгоградской области легковушка «обняла» дерево, есть пострадавшие05.07.2020 10:11
Происшествия 05.07.2020 10:11
В Волгограде на электросетях несколько дней висит сломанное дерево05.07.2020 09:00
Происшествия 05.07.2020 09:00
В Волгограде на детскую площадку рухнула увешанная электропроводами акация04.07.2020 17:47
Происшествия 04.07.2020 17:47
Реклама