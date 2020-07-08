В Волгограде иномарка сбила дорожного рабочего





Дорожного рабочего сбила иномарка на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, 31-летнего мужчину госпитализировали в больницу с травмами.

По предварительной информации, ДТП произошло накануне вечером в темное время суток. Рабочий выставлял на дороге конусы для разделений транспортного потока. Мужчину, который был в одежде без светоотражающих элементов, не заметил 41-летний водитель "Renault Logan".



