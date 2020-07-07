







ДТП произошло в Камышинском районе Волгоградской области сегодня около 15:30. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, предварительно установлено, что 54-летний житель Екатеринбурга, управляя автомашиной «Шевроле Авео», двигаясь по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» со стороны Саратова в сторону Волгограда, на 495 км дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля «МАН», после чего легковой автомобиль совершил лобовое столкновение со встречным грузовым автомобилем «Скания».





В результате аварии водитель автомашины «Шевроле» от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами доставлены пассажиры автомашины «Шевроле»: 54-летняя женщина и две девочки в возрасте 8 и 14 лет.





В настоящее время на месте аварии работают экипажи ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», следственно-оперативная группа. Как выяснили полицейские, водитель автомашины «Шевроле» находился в пути длительное время, что привело к сильной усталости и потере контроля над дорожной обстановкой.









