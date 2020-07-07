Экономика

Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию до 6,9%

Экономика 07.07.2020 17:36 Новости компаний
0
07.07.2020 17:36 Новости компаний


Банк «Открытие» обновил программу потребительского кредитования: ставка по кредитам наличными и рефинансированию снижена до 6,9%. Новые условия действуют в течение первого года по кредитам с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. Это уникальное ценовое предложение среди российских банков, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Важным преимуществом кредитования в «Открытии» является учет в кредитном решении дополнительного источника дохода. Таким источником может стать, например, дополнительное место работы (в том числе фриланс), сдача недвижимости в аренду, дивиденды от ценных бумаг, алименты и т.п. При этом документально подтверждать такой доход не нужно. Кредит можно оформить за один визит в отделение банка.
Кредит предоставляется на любые цели (ремонт, отдых, покупка автомобиля, обучение), в том числе для рефинансирования ранее оформленных кредитов -как в «Открытии», так и в других банках. Причем для оформления рефинансирования не нужно предоставлять документы из другого банка. Кредит можно погашать досрочно без комиссий. Дополнительно всем заемщикам «Открытие» дарит дебетовую карту Opencard, которая позволяет получать кэшбэк за покупки до 11%.
«Наше предложение по кредиту наличными – одно из самых выгодных на рынке, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Как правило, основную часть  потребительского кредита заемщики выплачивают в течение первых 12 месяцев, именно поэтому мы сделали программу, позволяющую максимально комфортно обслуживать свой долг».
Узнать подробности и подать заявку на кредит можно как в офисе, так и на сайте банка www.open.ru. Решение по кредиту клиент получает в течение трех минут онлайн. Дату платежа заемщик может выбирать самостоятельно, гасить кредит удобно в интернет-банке и мобильном приложении в режиме без комиссий.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Экономика
07.07.2020 15:52
Экономика 07.07.2020 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2020 14:53
Экономика 07.07.2020 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2020 14:17
Экономика 07.07.2020 14:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2020 13:41
Экономика 07.07.2020 13:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2020 17:50
Экономика 06.07.2020 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2020 13:26
Экономика 06.07.2020 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2020 08:58
Экономика 06.07.2020 08:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.07.2020 18:04
Экономика 05.07.2020 18:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.07.2020 13:10
Экономика 03.07.2020 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.07.2020 19:19
Экономика 02.07.2020 19:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.07.2020 18:07
Экономика 02.07.2020 18:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.07.2020 14:28
Экономика 02.07.2020 14:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.07.2020 13:34
Экономика 02.07.2020 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.07.2020 12:16
Экономика 02.07.2020 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.07.2020 10:45
Экономика 02.07.2020 10:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
Отец погиб, мама и две девочки в больнице: под Волгоградом в ДТП попала семья из ЕкатеринбургаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию до 6,9%Смотреть фотографии
17:32
Под Волгоградом беспредельщик на трассе едва не угробил людей в лобовом столкновении (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:12
Последние трактора завода-банкрота ушли с молотка в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиковСмотреть фотографии
15:06
Бывшие коллеги сотрудника «Роскосмоса» шокированы его задержаниемСмотреть фотографии
14:37
Девять дней без воды мучаются жители поселка Ангарский в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом двое подростков и трое взрослых опустошали карточку пенсионераСмотреть фотографии
14:17
Отличное начало карьеры: молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили перспективные научные проектыСмотреть фотографии
14:09
Губернатор Волгоградской области нашел позитив в поляхСмотреть фотографии
14:08
Убийца своей матери не нашел снисхождения у суда и присяжных в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:01
К сильной жаре в Волгоградской области добавляются грозы и градСмотреть фотографии
13:41
Пандемия и переход компаний на «удаленку»: опредилили Индекс цифровизации малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
13:22
Комитеты администрации Волгоградской области попали в измененный план проверок Счетной палаты РоссииСмотреть фотографии
13:18
Еще две дороги в Волгоградской области дождались ремонтаСмотреть фотографии
12:44
Житель Мордовии умер в Волгограде от коронавирусаСмотреть фотографии
12:02
Волгоградцы перестают готовить: сервисы доставки набирают популярностьСмотреть фотографии
11:45
Очередная трагедия: в Волгоградской области уже 45 человек умерли от COVID-19Смотреть фотографии
11:39
ЖК "Парк Арена" в Волгограде примет переселенцев из трущобСмотреть фотографии
11:25
Лишенный лицензии полигон ТКО под Волгоградом работает по-прежнемуСмотреть фотографии
11:16
Браконьерскую рыбалку на Хопре пресекли силовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской облдуме допустили возможность перехода на московское времяСмотреть фотографии
10:37
Волгоградцы нашли на пляже реактивный снаряд от "Катюши"Смотреть фотографии
10:16
Руководство госпиталя Минобороны в Волгограде пообещало «потушить» конфликт из-за зарплатСмотреть фотографии
09:54
Не отдохнувший в Италии житель Волгоградской области наказал жадного туроператораСмотреть фотографии
09:20
Запрет на лесные прогулки продлили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:02
Волгоградка пострадала от брошенной в нее светошумовой гранатыСмотреть фотографии
07:30
Брошу все и уеду на Хопер: полет над красотами Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
«Тормоза заклинило!»: водитель многотонной фуры рассказал, как раздавил легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:51
Осетрам в Волгоградской области совсем конец?: проект ГТС на Ахтубе задумывают без участия РосрыболовстваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 