Комитеты администрации Волгоградской области попали в измененный план проверок Счетной палаты России
Борьба с коррупцией 07.07.2020 13:22
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07.07.2020 13:22
В измененный перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год добавлены два комитета администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, проверки коснутся комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона. Аудиторы намерены провести контрольное мероприятие под названием «Проверка результативности реализации комплекса мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также ликвидации объектов накопленного вреда в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года и их влияние на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204».
В то же время облкомприроды исключен из плана проверочного мероприятия «Аудит результативности комплекса мероприятий по оздоровлению реки Волги, реализованных в 2017 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года, и их влияния на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Эта проверка коснется ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» и регионального комитета ЖКХ и ТЭК.
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