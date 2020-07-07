В Волгоградской облдуме допустили возможность перехода на московское время

Политика 07.07.2020 11:16
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07.07.2020 11:16
Сегодня совет Волгоградской областной думы рассмотрел итоги опроса населения по вопросу о времени. Решение о переходе региона на московское время депутаты не озвучили, но не исключили такой возможности, сообщает ИА «Высота 102».
Руководитель оргкомитета по проведению опроса, зампредседателя регпарламента Сергей Булгаков пояснил журналистам, что «будут какие-то поручения думскому комитету по государственному строительству в целях реализации мнения людей». Но последнее слово остается за парламентариями.
«Допустим, примут решение о возвращении московского времени. В таком случае комитет подготовит необходимые документы и направит в совет законодателей Госдумы на экспертизу. При положительной экспертизе облдума подготовит законодательную инициативу и направит в нижнюю палату Федерального собрания», - рассказал Булгаков.
Сколько времени может занять данная процедура – вице-спикер облдумы пояснить затруднился. «Эта работа может продолжаться и месяц, и два, и три, и полгода. У регионального заксобрания и Госдумы плотный график работы», - заключил парламентарий.
По итогам опроса жителей Волгоградской области за переход на московское время проголосовали почти 900 тысяч человек, что составляет 65% от общего количества респондентов. Опрос проводился в дни голосования по поправкам в Конституцию России с 25 июня по 1 июля.
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