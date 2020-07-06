Экология

Брошу все и уеду на Хопер: полет над красотами Волгоградской области

Экология 06.07.2020 21:21
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06.07.2020 21:21


Красоты Кумылженского района Волгоградской области производят неизгладимое впечатление на туристов, которые из-за невозможности заграничного отдыха обратили внимание на неизведанные уголки России. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году Кумылгу облюбовали туристы из разных регионов России, которые не боятся «дикого» отдыха с палатками на берегу Хопра. Отличная рыбалка, а чего здесь только не ловится, Хопер с детскими пляжами как в Анапе – с чистым песком и мелководьем, натуральные продукты от местных станичников – все это привлекает любителей природы. Правда, нужно быть готовыми к тому, что здесь в изобилии водятся слепни и оводы. Как шутят местные, своих они не трогают, а вот из новичков «кровушки» попить не прочь. 


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