Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Федеральные новости
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Клуб под Волгоградом, где отравили кислотой лошадей, заподозрили в сокрытии эпидемии

10.03.2026 17:52
0
10.03.2026 17:52


В городе Волжском Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела о гибели и отравлении лошадей, содержавшихся в конном клубе «У озера». Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, а надзорные органы получают анонимные заявления. Как рассказала в социальных сетях хозяйка конного клуба Ярослава, неизвестный на этот раз попытался уличить клуб в «сокрытии эпидемии». 

Напомним, в конном клубе «У озера» в 2025 году произошло два нападения на лошадей. В апреле двое животных погибли, получив смертельные инъекции, а в декабре неизвестный, пробравшись в конюшни, впрыснул в ротовую полость пяти лошадей едкую кислоту. Лишь благодаря усилиям ветеринаров в результате последнего инцидента питомцам клуба удалось выжить. После общественного резонанса этой дикой истории полицейскими был задержан подозреваемый в совершении бесчеловечных действий, однако, по решению суда, вскоре подозреваемый был выпущен на свободу под подписку о невыезде.

На днях хозяйке клуба Ярославе Петренко стало известно о том, что неизвестный призвал надзорные органы проверить клуб, заподозрив опасную инфекцию на конюшнях. Девушка обнародовала фрагмент анонимного сообщения: 


– На нас снова написали жалобу. Это уже просто до смешного – и нам, и службам, куда эти жалобы поступают. Все уже знают, кто пишет эти записки с выдуманным бредом, и просто смеются. Тот, кто дважды пытался загубить всех наших лошадей, теперь бьётся уже куда угодно – лишь бы навредить нам, – говорится в посте, опубликованном на странице конного клуба в Сети. –  Те, кто хоть немного знают биологию и хотя бы немного разбираются в инфекционных заболеваниях животных, могут сложить 1+1 и понять, что инфекцией тут и не пахнет. Это просто очередной больной выхлоп больного человека.

Ярослава Петренко утверждает, что все лошади, которые содержатся в клубе «У озера», проходят необходимые исследования и получают вакцины в соответствии с календарным графиком.

– Поэтому как бы нас ни пытались оклеветать, все подтверждено документально, – заявляет владелица клуба. 

Хозяйка лошадей уверена, что виновник страданий и гибели лошадей будет установлен правоохранительными органами. Со слов Ярославы, она лично готова приложить к этому все усилия.

– Дело от 13 апреля совмещено с делом от 5 декабря и передано в следственный отдел. По-прежнему находится на контроле ГУ и депутата В. В. Бурматова. В данный момент следователем проводятся оперативные мероприятия (подробнее рассказать не можем). В этот раз мы приложим максимум усилий, чтобы этот человек не избежал наказания, – говорится в опубликованном сообщении. 

Напомним, ранее в клубе высказывали предложение, что покушения на животных могли быть совершены конкурентом по бизнесу.

