Депутаты-единороссы согласовали назначение нового главы района Волгограда





Фракция «Единой России» в гордуме одобрила кандидатуру нового главы Ворошиловского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные телеграм-каналы, руководящий пост займет Роман Иванов. «Фракция единогласно согласовала назначение Иванова на должность главы района», - пояснили информагентству в представительном собрании.

До последнего времени Роман Иванов являлся и.о. главы Ворошиловского района. Его предшественника Романа Сучкова в апреле утвердили главой Красноармейского района.

Роману Иванову 42 года. В прежние годы являлся гендиректором агентства недвижимости, возглавлял ассоциацию советов многоквартирных домов Советского района Волгограда, был автором Youtube-канала по теме ЖКХ. В 2018 году участвовал в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в гордуму, но депутатом в итоге не стал.



