Политика

Депутаты-единороссы согласовали назначение нового главы района Волгограда

Политика 06.07.2020 10:17
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06.07.2020 10:17


Фракция «Единой России» в гордуме одобрила кандидатуру нового главы Ворошиловского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные телеграм-каналы, руководящий пост займет Роман Иванов. «Фракция единогласно согласовала назначение Иванова на должность главы района», - пояснили информагентству в представительном собрании.
До последнего времени Роман Иванов являлся и.о. главы Ворошиловского района.  Его предшественника Романа Сучкова в апреле утвердили главой Красноармейского района. 
Роману Иванову 42 года. В прежние годы являлся гендиректором агентства недвижимости, возглавлял ассоциацию советов многоквартирных домов Советского района Волгограда, был автором Youtube-канала по теме ЖКХ. В 2018 году участвовал в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в гордуму, но депутатом в итоге не стал. 

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