Происшествия 04.07.2020 17:47
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04.07.2020 17:47
Огромное дерево акации упало во дворе дома №2 по проспекту Ленина. Это известная всем горожанам многоэтажка на остановке «Современник» в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел в первой половине дня, сейчас место происшествия огорожено сигнальными лентами, а многочисленные электропровода обесточены. Местные жители считают, что причиной того, что дерево упало, стали как раз пучки тяжелых электрокабелей, буквально висевшие на ветвях акации. «Одному ребенку распороло руку веткой дерева. А если бы в этот момент на площадке было много детей, или пожилой человек сидел на лавочке, то страшно представить, что могло бы быть», - говорят молодые мамы.
В данный момент без света остались точки общепита, расположенные на первом этаже дома. Гирлянды электропроводов зависли над внутридворовым проездом и детской площадкой.
Один бетонный столб поврежден настолько, что опасно накренился. Покорежены оказались и металлические элементы игровой площадки. За содержание дома и дворовой территории отвечает ТСН «Современник».
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