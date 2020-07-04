В Волгоградской области от коронавируса за сутки умерли два человека





91 новый случай коронавируса выявлен в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус .рф, зафиксировано два новых летальных исхода. Общее количество погибших достигло 43 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 6688 жителей региона. Почти половина из них выздоровели. За сутки из инфекционных госпиталей выписаны 122 человека.



