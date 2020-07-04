В Волгоградской области от коронавируса за сутки умерли два человека

Здравоохранение 04.07.2020 11:59
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04.07.2020 11:59
91 новый случай коронавируса выявлен в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус .рф, зафиксировано два новых летальных исхода. Общее количество погибших достигло 43 человек.
Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 6688 жителей региона. Почти половина из них выздоровели. За сутки из инфекционных госпиталей выписаны 122 человека.
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