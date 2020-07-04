В Волгограде и Волжском тесты на COVID-19 делают 9 лабораторий

Здравоохранение 04.07.2020 11:19
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04.07.2020 11:19
Администрация Волгоградской области расширила с 7 до 9 список лабораторий, которые получили санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные изменения к постановлению губернатора Волгоградской области №318, в обновленном перечне 9 лабораторий. Это ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2», Клиника №1 ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина», ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2» (г.Волжский), ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», ГБУЗ «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ООО «КДЛ «Диалайн» и филиал «Туберкулезная больница №1» ФКУЗ «Медико-санитарная часть №34 Федеральной службы исполнения наказаний».
В документе отмечается, что все медицинские организации, указанные в данном перечне, обеспечивают немедленную передачу результатов исследований на COVID-19 в медицинские организации, направившие биологический материал на указное исследование.
Между тем, отметим, волгоградцы продолжают жаловаться в редакцию информагентства на то, что вынуждены ждать результаты тестов на коронавирус по несколько недель. В облздраве каждый раз говорят о том, что приведенные примеры – это частные случаи, уверяя, что в целом, система работает без сбоев.
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