Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданиях





За несоблюдение требований пожарной безопасности в зданиях и лесах поднять штрафы предложило МЧС. Как уточняет «Парламентская газета», штрафы могут значительно вырасти и за несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

По задумке Министерства, увеличение штрафов сможет устранить дисбаланс между размерами штрафов и затратами на устранение нарушений.

– Продолжительность действия чрезвычайных ситуаций в лесах увеличилась со 184 дней в 2020 году до 214 дней в 2024 году, или в 1,16 раза, – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что причинами большинства пожаров становится ежегодно несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами правил пожарной безопасности.

– Причиненный ущерб от лесных пожаров, а также расходы на их тушение в десятки раз превышают размер назначенных административных штрафов, что свидетельствует о несоразмерности действующих размеров административных штрафов, – поясняет МЧС в законопроекте.

Кроме того, специалисты отмечают рост нарушений на водном, железнодорожном и воздушном транспорте, а также в сфере гражданской обороны. В связи с этим предлагается кратно увеличить санкции за данные правонарушения.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлечет уничтожение или повреждение чужого имущества, предлагается наказывать граждан на 80-100 тысяч рублей вместо 40-50 тысяч, должностных лиц – на 160-200 тысяч вместо 80-100 тысяч, предпринимателей на 180-200 тысяч вместо 90-110 тысяч или останавливать их деятельность на месяц, а организации – на 1,4-1,6 миллиона вместо нынешних 700-800 тысяч рублей.

– Например, в законопроекте предлагается в десять раз – до 5 тысяч рублей – увеличить размер административного штрафа за превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума у воздушных или морских судов, судов внутреннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов или других механических транспортных средств, – рассказал изданию профессор кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА Сергей Старостин.

По его словам, с 30 до 50 тысяч может вырасти и штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. А штраф за эксплуатацию опасного объекта без ОСАГО и причинение вреда в результате аварии повышают для должностных лиц с 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.