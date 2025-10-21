В Волгограде новоиспечённых россиян лишили паспортов за неявку в военкомат





В Волгоградской области троих новоиспечённых граждан России лишили приобретённого гражданства. Мужчины отказались становиться на воинский учёт.





По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, российские паспорта иностранцы получили в начале 2025 года, но принципиально отказались сдавать документы в военкомат, что нарушает данную ими ранее присягу государству и российские законы.

В результате правоохранители вынуждены были прибегнуть к крайней мере и лишить фигурантов гражданства.

Отметим, работа по выявлению «уклонистов» среди новоиспечённых граждан России организована полицией совместно с военным комиссариатом региона и другими заинтересованными ведомствами.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области