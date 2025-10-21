Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномарки

Водитель Chevrolet погиб в ДТП, которое случилось около полуночи в Урюпинском районе Волгоградской области, передает V102.RU. По данным ГУ МВД России по региону, на 3 км автодороги «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская» мужчина не справился с управлением.

В результате иномарку занесло, она вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Тяжелые травмы получил водитель, который скончался до приезда врачей скорой помощи. В больницу были доставлены два пассажира, включая 16-летнего юношу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





