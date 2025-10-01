Здоровье

Волгоградцы могут протестировать здоровье на форуме «Медицина и здравоохранение»

01.10.2025
Сегодня, 1 октября, на «Волгоград Арене» стартовал межрегиональный специализированный форум «Медицина и здравоохранение», который продлится до 3 октября. 

В экспозиции форума представлены последние достижения медицинской науки и техники. Особый акцент в этом году сделан на вопросах репродуктивного здоровья, современной педиатрии, эндокринологии, нефрологии и урологии. Мероприятие проходит при поддержке комитета здравоохранения Волгоградской области и ВолгГМУ, площадка организована «Царицынской ярмаркой».

По информации облздрава, программа форума также включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, которые проводят ведущие специалисты лечебно-профилактических учреждений. Акцент сделан на популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний. «Волгоград Арена» стала местом встречи разных специалистов - на площадках работают  психологи, врачи-эндокринологи, медицинские сестры. 

Форум могут посетить горожане и гости города. Тем более, что у них есть прекрасная возможность протестировать свое здоровье. Волгоградцам могут провести  экспресс-анализ по определению глюкозы крови, антропометрию, измерить артериальное давление, сделать  УЗИ-диагностику щитовидной железы или ЭКГ. Также на форуме работает современное оборудование -  мобильный комплекс «Донор», флюорограф, маммограф. Желающим могут провести  диагностику злокачественных образований кожи в выездном кабинете. Кроме того, на площадках  функционируют стоматологические кабинеты, а учащиеся и преподаватели Волгоградского медколледжа проведут мастер-классы по обучению уходу за новорожденными и оказанию первой помощи.

А сегодня, 1 октября, специалисты из Астрахани, Краснодара, Калмыкии и Дагестана поделятся лучшими практиками по внедрению и реализации корпоративных программ укрепления здоровья работающего населения.

Форум привлек внимание не только медиков, но и всех заинтересованных в дальнейшем развитии здравоохранения. Председатель комитета Волгоградской областной думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Наталья Семёнова напомнила про обозначенный главой региона Андреем Бочаровым главный посыл при формировании бюджета ближайших лет  – добиться стратегического успеха в самых значимых отраслях, к которым, без сомнения, относится медицина.  

- Здравоохранение развивается, оно не стоит на месте. Губернатор поставил новую задачу – развитие филиальной системы поликлиник, которые обслуживают население. Необходимо поэтапно вывести поликлиники из приспособленных помещений многоквартирных домов в отдельные филиалы. Это важное направление, которое позволит сделать медицинскую помощь более комфортной и приближенной к жителям нашего региона. Уверена, что при командной работе всех профильных структур эта задача будет решена, - поделилась депутат. 

Напомним, накануне в ходе совещания по формированию проекта бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что важно сосредоточить внимание на выполнении в полном объеме социальных обязательств, поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации проектов здравоохранения. Специализированный форум станет дополнительной площадкой для встречи единомышленников, обмена опытом и технологиями в целях развития региональной медицины. 

Фото администрации Волгоградской области


Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»


