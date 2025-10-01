Сегодня, 1 октября, на «Волгоград Арене» стартовал межрегиональный специализированный форум «Медицина и здравоохранение», который продлится до 3 октября.

В экспозиции форума представлены последние достижения медицинской науки и техники. Особый акцент в этом году сделан на вопросах репродуктивного здоровья, современной педиатрии, эндокринологии, нефрологии и урологии. Мероприятие проходит при поддержке комитета здравоохранения Волгоградской области и ВолгГМУ, площадка организована «Царицынской ярмаркой».

По информации облздрава, программа форума также включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, которые проводят ведущие специалисты лечебно-профилактических учреждений. Акцент сделан на популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний. «Волгоград Арена» стала местом встречи разных специалистов - на площадках работают психологи, врачи-эндокринологи, медицинские сестры.

Форум могут посетить горожане и гости города. Тем более, что у них есть прекрасная возможность протестировать свое здоровье. Волгоградцам могут провести экспресс-анализ по определению глюкозы крови, антропометрию, измерить артериальное давление, сделать УЗИ-диагностику щитовидной железы или ЭКГ. Также на форуме работает современное оборудование - мобильный комплекс «Донор», флюорограф, маммограф. Желающим могут провести диагностику злокачественных образований кожи в выездном кабинете. Кроме того, на площадках функционируют стоматологические кабинеты, а учащиеся и преподаватели Волгоградского медколледжа проведут мастер-классы по обучению уходу за новорожденными и оказанию первой помощи.